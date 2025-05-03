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Россияне заняли первое место по турпотоку в Шарджу в ОАЭ, пишут СМИ - 03.05.2025, ПРАЙМ
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Россияне заняли первое место по турпотоку в Шарджу в ОАЭ, пишут СМИ
Россияне заняли первое место по турпотоку в Шарджу в ОАЭ, пишут СМИ - 03.05.2025, ПРАЙМ
Россияне заняли первое место по турпотоку в Шарджу в ОАЭ, пишут СМИ
Россияне заняли первое место по турпотоку в Шарджу в ОАЭ в 2024 году, сообщает эмиратское издание Arabian Business. | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T21:57+0300
2025-05-03T21:57+0300
экономика
россияне
турпоток
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ДУБАЙ, 3 мая - ПРАЙМ. Россияне заняли первое место по турпотоку в Шарджу в ОАЭ в 2024 году, сообщает эмиратское издание Arabian Business. По данным Управления по развитию торговли и туризма Шарджи, из 1,6 миллиона туристов, посетивших этот эмират в 2024 году, более 270 тысяч были россиянами. Рост турпотока из РФ по сравнению с 2023 годом составил 18%, при том, что общий рост турпотока в Шарджу составил 11%, отмечает издание. "Мы привержены дальнейшему укреплению позиций Шарджи как мирового центра устойчивого и культурного туризма", - заявил председатель Управления по развитию торговли и туризма Шарджи Халед аль-Мидфаа.
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россияне, турпоток, оаэ
Экономика, россияне, турпоток, ОАЭ
21:57 03.05.2025
 
Россияне заняли первое место по турпотоку в Шарджу в ОАЭ, пишут СМИ

AB: россияне заняли первое место по турпотоку в Шарджу в ОАЭ в 2024 г

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭмират Шарджа в ОАЭ
Эмират Шарджа в ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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ДУБАЙ, 3 мая - ПРАЙМ. Россияне заняли первое место по турпотоку в Шарджу в ОАЭ в 2024 году, сообщает эмиратское издание Arabian Business.
По данным Управления по развитию торговли и туризма Шарджи, из 1,6 миллиона туристов, посетивших этот эмират в 2024 году, более 270 тысяч были россиянами.
Рост турпотока из РФ по сравнению с 2023 годом составил 18%, при том, что общий рост турпотока в Шарджу составил 11%, отмечает издание.
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"Мы привержены дальнейшему укреплению позиций Шарджи как мирового центра устойчивого и культурного туризма", - заявил председатель Управления по развитию торговли и туризма Шарджи Халед аль-Мидфаа.
 
ЭкономикароссиянетурпотокОАЭ
 
 
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