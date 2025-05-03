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Турция может объявить о "хороших новостях" по разведработам в Черном море

Турция может объявить о "хороших новостях" по разведработам в Черном море - 03.05.2025, ПРАЙМ

Турция может объявить о "хороших новостях" по разведработам в Черном море

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что в течение месяца может объявить о "хороших новостях" по разведочным работам,... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T08:41+0300

2025-05-03T08:41+0300

2025-05-03T08:41+0300

энергетика

газ

черное море

турция

сша

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 3 мая – ПРАЙМ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что в течение месяца может объявить о "хороших новостях" по разведочным работам, проводимым в Черном море. Турция в 2020 году обнаружила в Черном море крупное месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Эрдоган заявил в пятницу, что Турция планирует увеличить ежесуточную добычу на газовом месторождении Сакарья на шельфе Черного моря до 40 миллионов кубометров к 2028 году. "Мы увеличили добычу нефти на 41 миллион баррелей. 58 процентов этого объема приходится на месторождения в Диярбакыре. Мы начали новую программу геологоразведки в Диярбакыре. Нам предстоит провести исследования с компаниями, с которыми мы сотрудничаем в США. В Черном море три наших судна работают над увеличением добычи на газовом месторождении Сакарья. Мы сможем поделиться хорошими новостями в Черном море в течение этого месяца", - приводит слова министра газета Sabah.

https://1prime.ru/20250502/gaz-857234819.html

черное море

турция

сша

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газ, черное море, турция, сша, реджеп тайип эрдоган