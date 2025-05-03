Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турция может объявить о "хороших новостях" по разведработам в Черном море - 03.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250503/turtsiya-857238666.html
Турция может объявить о "хороших новостях" по разведработам в Черном море
Турция может объявить о "хороших новостях" по разведработам в Черном море - 03.05.2025, ПРАЙМ
Турция может объявить о "хороших новостях" по разведработам в Черном море
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что в течение месяца может объявить о "хороших новостях" по разведочным работам,... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T08:41+0300
2025-05-03T08:41+0300
энергетика
газ
черное море
турция
сша
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1a/854454900_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_2e1dee43496c1e13249d510ebafc9c1d.jpg
АНКАРА, 3 мая – ПРАЙМ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что в течение месяца может объявить о "хороших новостях" по разведочным работам, проводимым в Черном море. Турция в 2020 году обнаружила в Черном море крупное месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Эрдоган заявил в пятницу, что Турция планирует увеличить ежесуточную добычу на газовом месторождении Сакарья на шельфе Черного моря до 40 миллионов кубометров к 2028 году. "Мы увеличили добычу нефти на 41 миллион баррелей. 58 процентов этого объема приходится на месторождения в Диярбакыре. Мы начали новую программу геологоразведки в Диярбакыре. Нам предстоит провести исследования с компаниями, с которыми мы сотрудничаем в США. В Черном море три наших судна работают над увеличением добычи на газовом месторождении Сакарья. Мы сможем поделиться хорошими новостями в Черном море в течение этого месяца", - приводит слова министра газета Sabah.
https://1prime.ru/20250502/gaz-857234819.html
черное море
турция
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1a/854454900_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_638777b34c5c9c7a906e226a28b85d27.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, черное море, турция, сша, реджеп тайип эрдоган
Энергетика, Газ, Черное море, ТУРЦИЯ, США, Реджеп Тайип Эрдоган
08:41 03.05.2025
 
Турция может объявить о "хороших новостях" по разведработам в Черном море

Министр Байрактар: Турция в течение месяца может объявить о хороших новостях в Черном море

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг у посольства Турции, приспущенный в день траура по погибшим в пожаре на курорте Карталкая
Флаг у посольства Турции, приспущенный в день траура по погибшим в пожаре на курорте Карталкая - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 3 мая – ПРАЙМ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что в течение месяца может объявить о "хороших новостях" по разведочным работам, проводимым в Черном море.
Турция в 2020 году обнаружила в Черном море крупное месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Эрдоган заявил в пятницу, что Турция планирует увеличить ежесуточную добычу на газовом месторождении Сакарья на шельфе Черного моря до 40 миллионов кубометров к 2028 году.
"Мы увеличили добычу нефти на 41 миллион баррелей. 58 процентов этого объема приходится на месторождения в Диярбакыре. Мы начали новую программу геологоразведки в Диярбакыре. Нам предстоит провести исследования с компаниями, с которыми мы сотрудничаем в США. В Черном море три наших судна работают над увеличением добычи на газовом месторождении Сакарья. Мы сможем поделиться хорошими новостями в Черном море в течение этого месяца", - приводит слова министра газета Sabah.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
В Европе подскочили цены на газ
Вчера, 21:10
 
ЭнергетикаГазЧерное мореТУРЦИЯСШАРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала