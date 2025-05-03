https://1prime.ru/20250503/ukraina-857239810.html

"Оттянет неизбежное". Американский полковник выяснил план Запада по Украине

"Оттянет неизбежное". Американский полковник выяснил план Запада по Украине - 03.05.2025, ПРАЙМ

"Оттянет неизбежное". Американский полковник выяснил план Запада по Украине

Бывший полковник армии США Дэниел Дэвис заявил на YouTube об очевидности военного поражения Украины, отметив, что Запад лишь оттягивает неизбежное. | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T11:15+0300

2025-05-03T11:15+0300

2025-05-03T11:15+0300

политика

украина

запад

сша

владимир зеленский

марко рубио

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Бывший полковник армии США Дэниел Дэвис заявил на YouTube об очевидности военного поражения Украины, отметив, что Запад лишь оттягивает неизбежное.Дэвис считает, что на данном этапе избежать военного поражения Украины уже невозможно."Если Запад продолжит поддержку Киева, это только оттянет неизбежное, и не оставит Украине и шанса на переговоры, им придется принять любые условия. Европа не сможет обеспечить оружие, снаряжение и обучение, это невозможно", — заключил полковник.Дэвис подчеркнул, что время для заключения сделок и маневра истекает, и США в любом случае будут вынуждены принять решение, или же оно будет принято без их участия.Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжает попытки добиться мирного урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что США осведомлены о позициях Москвы и Киева, однако они пока слишком расходятся.В свою очередь, официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс повторила угрозу о выходе США из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если не будет достигнут достаточный прогресс.

https://1prime.ru/20250503/zelenskiy-857238267.html

украина

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, сша, владимир зеленский, марко рубио