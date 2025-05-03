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"Оттянет неизбежное". Американский полковник выяснил план Запада по Украине - 03.05.2025, ПРАЙМ
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"Оттянет неизбежное". Американский полковник выяснил план Запада по Украине
"Оттянет неизбежное". Американский полковник выяснил план Запада по Украине - 03.05.2025, ПРАЙМ
"Оттянет неизбежное". Американский полковник выяснил план Запада по Украине
Бывший полковник армии США Дэниел Дэвис заявил на YouTube об очевидности военного поражения Украины, отметив, что Запад лишь оттягивает неизбежное. | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T11:15+0300
2025-05-03T11:15+0300
политика
украина
запад
сша
владимир зеленский
марко рубио
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Бывший полковник армии США Дэниел Дэвис заявил на YouTube об очевидности военного поражения Украины, отметив, что Запад лишь оттягивает неизбежное.Дэвис считает, что на данном этапе избежать военного поражения Украины уже невозможно."Если Запад продолжит поддержку Киева, это только оттянет неизбежное, и не оставит Украине и шанса на переговоры, им придется принять любые условия. Европа не сможет обеспечить оружие, снаряжение и обучение, это невозможно", — заключил полковник.Дэвис подчеркнул, что время для заключения сделок и маневра истекает, и США в любом случае будут вынуждены принять решение, или же оно будет принято без их участия.Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжает попытки добиться мирного урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что США осведомлены о позициях Москвы и Киева, однако они пока слишком расходятся.В свою очередь, официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс повторила угрозу о выходе США из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если не будет достигнут достаточный прогресс.
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украина, запад, сша, владимир зеленский, марко рубио
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, США, Владимир Зеленский, Марко Рубио
11:15 03.05.2025
 
"Оттянет неизбежное". Американский полковник выяснил план Запада по Украине

Полковник Дэвис: избежать военного поражения Украины уже невозможно

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Бывший полковник армии США Дэниел Дэвис заявил на YouTube об очевидности военного поражения Украины, отметив, что Запад лишь оттягивает неизбежное.
Дэвис считает, что на данном этапе избежать военного поражения Украины уже невозможно.
"Если Запад продолжит поддержку Киева, это только оттянет неизбежное, и не оставит Украине и шанса на переговоры, им придется принять любые условия. Европа не сможет обеспечить оружие, снаряжение и обучение, это невозможно", — заключил полковник.
Дэвис подчеркнул, что время для заключения сделок и маневра истекает, и США в любом случае будут вынуждены принять решение, или же оно будет принято без их участия.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжает попытки добиться мирного урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что США осведомлены о позициях Москвы и Киева, однако они пока слишком расходятся.
В свою очередь, официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс повторила угрозу о выходе США из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если не будет достигнут достаточный прогресс.
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ПолитикаУКРАИНАЗАПАДСШАВладимир ЗеленскийМарко Рубио
 
 
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