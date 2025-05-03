https://1prime.ru/20250503/uoltts-857249665.html

Bloomberg узнал, как уход Уолтца ударит по Рубио

Bloomberg узнал, как уход Уолтца ударит по Рубио - 03.05.2025, ПРАЙМ

Bloomberg узнал, как уход Уолтца ударит по Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио лишился союзника в Белом доме после увольнения Майка Уолтца с поста советника президента по национальной безопасности, | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T21:13+0300

2025-05-03T21:13+0300

2025-05-03T21:13+0300

политика

белый дом

майкл уолтц

марко рубио

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867879_0:235:1818:1258_1920x0_80_0_0_b22fd3fcfc7104224c6be27d4129de74.jpg

ВАШИНГТОН, 3 мая - ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио лишился союзника в Белом доме после увольнения Майка Уолтца с поста советника президента по национальной безопасности, их взгляды совпадали по множеству направлений, отличаясь от позиции других лиц, приближенных к американскому лидеру Дональду Трампу, сообщает Bloomberg. "Хотя уход Уолтца дает Рубио больше власти, он также оставляет Рубио без союзника в Вашингтоне по ряду вопросов. Он и Уолтц были едины во многих своих публично заявляемых политических позициях, с традиционно консервативным уклоном, который соответствует десятилетиям республиканской политики", - говорится в публикации. Отмечается, что взгляды Рубио и Уолтца не совпадали с позицией других приближенных к Трампу из числа сторонников движения MAGA (Make America Great Again, "Сделать Америку снова великой" - лозунг движения Трампа). При этом, как пишет агентство, Рубио, возможно, еще долго будет совмещать посты главы госдепартамента и временного советника по нацбезопасности, поскольку поиски постоянной замены Уолтца еще продолжаются. Среди претендентов рассматриваются спецпосланник Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл, заместитель главы аппарата Белого дома и советник по вопросам внутренней безопасности Стивен Миллер, а также член Совета нацбезопасности Себастьян Горка, который отвечает за борьбу с терроризмом. В четверг Трамп заявил об увольнении Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер добавил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. По словам Трампа, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к государственному секретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.

https://1prime.ru/20250501/ssha-857214090.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белый дом, майкл уолтц, марко рубио