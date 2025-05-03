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Лидеры Узбекистана и России подчеркнули важность сохранения товарооборота - 03.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Лидеры Узбекистана и России подчеркнули важность сохранения товарооборота
Лидеры Узбекистана и России подчеркнули важность сохранения товарооборота - 03.05.2025, ПРАЙМ
Лидеры Узбекистана и России подчеркнули важность сохранения товарооборота
Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин в телефонном разговоре в субботу подчеркнули важность сохранения динамики взаимного... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T13:48+0300
2025-05-03T13:48+0300
экономика
россия
узбекистан
ташкент
шавкат мирзиеев
владимир путин
товарооборот
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ТАШКЕНТ, 3 мая - ПРАЙМ. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин в телефонном разговоре в субботу подчеркнули важность сохранения динамики взаимного товарооборота, ускорения проектов кооперации, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. "Подчеркнута важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики взаимного товарооборота, ускорение проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, продолжение активных контактов на уровне регионов и бизнеса", - говорится в сообщении пресс-службы. В частности, по данным пресс-службы, стороны дали высокую оценку плодотворным результатам прошедших с понедельника по среду деловых мероприятий в Ташкенте на полях пятой Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия". С удовлетворением было отмечено расширяющееся гуманитарное взаимодействие прежде всего в областях культуры, искусства, науки и образования, спорта и туризма, уточняется в сообщении пресс-службы. "Лидеры Узбекистана и России также обменялись мнениями по вопросам международной повестки и обсудили график предстоящих встреч", - добавляется в сообщении пресс-службы узбекистанского президента.
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россия, узбекистан, ташкент, шавкат мирзиеев, владимир путин, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Ташкент, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, товарооборот
13:48 03.05.2025
 
Лидеры Узбекистана и России подчеркнули важность сохранения товарооборота

Путин и Мирзиёев отметили важность сохранения динамики товарооборота России и Узбекистана

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ТАШКЕНТ, 3 мая - ПРАЙМ. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин в телефонном разговоре в субботу подчеркнули важность сохранения динамики взаимного товарооборота, ускорения проектов кооперации, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
"Подчеркнута важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики взаимного товарооборота, ускорение проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, продолжение активных контактов на уровне регионов и бизнеса", - говорится в сообщении пресс-службы.
В частности, по данным пресс-службы, стороны дали высокую оценку плодотворным результатам прошедших с понедельника по среду деловых мероприятий в Ташкенте на полях пятой Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".
С удовлетворением было отмечено расширяющееся гуманитарное взаимодействие прежде всего в областях культуры, искусства, науки и образования, спорта и туризма, уточняется в сообщении пресс-службы.
"Лидеры Узбекистана и России также обменялись мнениями по вопросам международной повестки и обсудили график предстоящих встреч", - добавляется в сообщении пресс-службы узбекистанского президента.
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