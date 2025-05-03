https://1prime.ru/20250503/vagenknekht-857248028.html

Вагенкнехт заявила об "авторитарной перестройке" Германии

Вагенкнехт заявила об "авторитарной перестройке" Германии - 03.05.2025, ПРАЙМ

Вагенкнехт заявила об "авторитарной перестройке" Германии

Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила об "авторитарной перестройке" немецкого общества после признания... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T19:17+0300

2025-05-03T19:17+0300

2025-05-03T19:17+0300

политика

сара вагенкнехт

германия

адг

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила об "авторитарной перестройке" немецкого общества после признания правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ. В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. "Факт в том, что партии самопровозглашенного "демократического центра" годами продвигают авторитарную перестройку нашего общества, ограничивают свободу слова, борются с неугодными политическими силами недемократическими средствами и массово оказывают давление, (принуждая - ред.) к конформизму", - приводит слова политика агентство dpa. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, которой подотчетно ведомство по охране конституции, оказала "медвежью услугу" немецкой демократии, добавила Вагенкнехт.

https://1prime.ru/20250502/adg-857233828.html

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сара вагенкнехт, германия, адг