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Вагенкнехт заявила об "авторитарной перестройке" Германии - 03.05.2025, ПРАЙМ
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Вагенкнехт заявила об "авторитарной перестройке" Германии
Вагенкнехт заявила об "авторитарной перестройке" Германии - 03.05.2025, ПРАЙМ
Вагенкнехт заявила об "авторитарной перестройке" Германии
Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила об "авторитарной перестройке" немецкого общества после признания... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T19:17+0300
2025-05-03T19:17+0300
политика
сара вагенкнехт
германия
адг
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила об "авторитарной перестройке" немецкого общества после признания правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ. В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. "Факт в том, что партии самопровозглашенного "демократического центра" годами продвигают авторитарную перестройку нашего общества, ограничивают свободу слова, борются с неугодными политическими силами недемократическими средствами и массово оказывают давление, (принуждая - ред.) к конформизму", - приводит слова политика агентство dpa. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, которой подотчетно ведомство по охране конституции, оказала "медвежью услугу" немецкой демократии, добавила Вагенкнехт.
https://1prime.ru/20250502/adg-857233828.html
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сара вагенкнехт, германия, адг
Политика, Сара Вагенкнехт, ГЕРМАНИЯ, АдГ
19:17 03.05.2025
 
Вагенкнехт заявила об "авторитарной перестройке" Германии

Вагенкнехт заявила об авторитарной перестройке общества ФРГ после инцидента с АдГ

© CC BY 2.0 / DIE LINKEСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
© CC BY 2.0 / DIE LINKE
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила об "авторитарной перестройке" немецкого общества после признания правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ.
В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.
"Факт в том, что партии самопровозглашенного "демократического центра" годами продвигают авторитарную перестройку нашего общества, ограничивают свободу слова, борются с неугодными политическими силами недемократическими средствами и массово оказывают давление, (принуждая - ред.) к конформизму", - приводит слова политика агентство dpa.
Сара Вагенкнехт - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
Вагенкнехт оценила решение о признании АдГ правоэкстремистской
Вчера, 19:28
Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, которой подотчетно ведомство по охране конституции, оказала "медвежью услугу" немецкой демократии, добавила Вагенкнехт.
 
ПолитикаСара ВагенкнехтГЕРМАНИЯАдГ
 
 
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