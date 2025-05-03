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Эксперт назвал лучшие и худшие валюты для сбережений

Эксперт назвал лучшие и худшие валюты для сбережений - 03.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал лучшие и худшие валюты для сбережений

Лучшими валютами для сбережений сейчас являются дирхам ОАЭ, юань и рубль, при этом стоит избегать вложений в активы стран, которые вводят санкции против России... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T10:15+0300

2025-05-03T10:15+0300

2025-05-03T10:15+0300

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Лучшими валютами для сбережений сейчас являются дирхам ОАЭ, юань и рубль, при этом стоит избегать вложений в активы стран, которые вводят санкции против России или имеют высокую инфляцию, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "Покупка доллара не является самым стабильным вариантом по ряду причин: экономические и политические конфликты, риск ускорения инфляции и рецессии, высокая степень неопределенности внешней политики. В результате DXY достигает многолетних минимумов. В текущей ситуации покупка доллара имеет спекулятивный характер. Но чтобы избежать санкционных рисков, лучше обратиться к дирхаму, который "привязан" к доллару", - считает аналитик. Также стоит обратить внимание на юань - в его пользу говорит большой оборот торговли в юанях между Россией и Китаем, а также значительные резервы ЦБ РФ в китайской валюте. Наконец, часть средств стоит держать в рублях - в пользу отечественной валюты выступает ключевая ставка на уровне 21%, что позволяет получать высокие проценты по банковским депозитам. "Каких валют лучше избегать? Из наиболее очевидных вариантов по риску потери активов: доллар США, евро и другие валюты стран, вводящих санкции против РФ. Во избежание потери стоимости стоит избегать валют с высокой инфляцией - например, турецкая лира, аргентинский песо и так далее", - добавил эксперт.

https://1prime.ru/20250502/dollar-857232030.html

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рынки, валюта, финансы