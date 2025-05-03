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Суд в Москве рассмотрит дело актера Игоря Верника
Суд в Москве рассмотрит дело актера Игоря Верника - 03.05.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве рассмотрит дело актера Игоря Верника
Суд в Москве рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении актера Игоря Верника, составленный за неоплату в срок другого штрафа, сообщили РИА... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T06:13+0300
2025-05-03T06:13+0300
2025-05-03T06:13+0300
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Суд в Москве рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении актера Игоря Верника, составленный за неоплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Судебное заседание назначено на 15 мая 2025 года",- сказали в суде.
Вернику вменяется часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
За какое нарушение ранее актеру назначали штраф, не сообщается.
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общество , бизнес, москва, рф
Общество , Бизнес, МОСКВА, РФ
Суд в Москве рассмотрит дело актера Игоря Верника
Суд в Москве рассмотрит дело об административном нарушении в отношении актера Верника
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Суд в Москве рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении актера Игоря Верника, составленный за неоплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Судебное заседание назначено на 15 мая 2025 года",- сказали в суде.
Вернику вменяется часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
За какое нарушение ранее актеру назначали штраф, не сообщается.