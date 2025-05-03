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Суд в Москве рассмотрит дело актера Игоря Верника

Суд в Москве рассмотрит дело актера Игоря Верника - 03.05.2025, ПРАЙМ

Суд в Москве рассмотрит дело актера Игоря Верника

Суд в Москве рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении актера Игоря Верника, составленный за неоплату в срок другого штрафа, сообщили РИА... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T06:13+0300

2025-05-03T06:13+0300

2025-05-03T06:13+0300

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Суд в Москве рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении актера Игоря Верника, составленный за неоплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 15 мая 2025 года",- сказали в суде. Вернику вменяется часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. За какое нарушение ранее актеру назначали штраф, не сообщается.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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