https://1prime.ru/20250503/volkswagen--857246763.html

По цене "Лады". В России появился недорогой и надежный кроссовер Volkswagen

По цене "Лады". В России появился недорогой и надежный кроссовер Volkswagen - 03.05.2025, ПРАЙМ

По цене "Лады". В России появился недорогой и надежный кроссовер Volkswagen

На российском авторынке появились кроссоверы Volkswagen Tacqua. Что примечательно, цена этого кроссовера сопоставима с ценами на седаны и универсалы LADA Vesta, | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T17:48+0300

2025-05-03T17:48+0300

2025-05-03T17:50+0300

экономика

россия

volkswagen

продажи

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. На российском авторынке появились кроссоверы Volkswagen Tacqua. Что примечательно, цена этого кроссовера сопоставима с ценами на седаны и универсалы LADA Vesta, рассказывается в публикации портала "Автоновости дня".Длина, ширина и высота Volkswagen Tacqua - 4108, 1760 и 1589 мм, а размер колесной - 2551 мм. Объем багажника - 367 л, но, сложив спинки заднего дивана, его можно увеличить до 1192 л.Теперь о ценах. Во Владивостоке обещают привезти под заказ новенький Tacqua в комплектации Joy Smart за 1,9 млн руб. Указанная комплектация предусматривает наличие кожаного мультифункционального руля, цифровой приборной панели, а также кондиционера, мультимедийной системы с сенсорным дисплеем, нескольких USB-портов, кнопки запуска двигателя, литых дисков и светодиодной оптики.В Благовещенске и Краснодаре тот же Volkswagen Tacqua и тоже под заказ привезут за 2,13 -2,14 млн.Как отмечается в статье, LADA Vesta в топ-комплектации Techno (двигатель - 122 л.с. с объемом 1,8 л и вариатором) обойдется в 1,96 млн руб., за кросс-универсал Vesta SW Cross в том же исполнении придется заплатить уже не менее 2,197 млн, а за 118-сильный спортивный универсал Vesta Sportline - до 2,473 млн руб.

https://1prime.ru/20250501/avtomobili-857215879.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, volkswagen, продажи