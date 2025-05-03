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По цене "Лады". В России появился недорогой и надежный кроссовер Volkswagen - 03.05.2025, ПРАЙМ
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По цене "Лады". В России появился недорогой и надежный кроссовер Volkswagen
По цене "Лады". В России появился недорогой и надежный кроссовер Volkswagen - 03.05.2025, ПРАЙМ
По цене "Лады". В России появился недорогой и надежный кроссовер Volkswagen
На российском авторынке появились кроссоверы Volkswagen Tacqua. Что примечательно, цена этого кроссовера сопоставима с ценами на седаны и универсалы LADA Vesta, | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T17:48+0300
2025-05-03T17:50+0300
экономика
россия
volkswagen
продажи
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. На российском авторынке появились кроссоверы Volkswagen Tacqua. Что примечательно, цена этого кроссовера сопоставима с ценами на седаны и универсалы LADA Vesta, рассказывается в публикации портала "Автоновости дня".Длина, ширина и высота Volkswagen Tacqua - 4108, 1760 и 1589 мм, а размер колесной - 2551 мм. Объем багажника - 367 л, но, сложив спинки заднего дивана, его можно увеличить до 1192 л.Теперь о ценах. Во Владивостоке обещают привезти под заказ новенький Tacqua в комплектации Joy Smart за 1,9 млн руб. Указанная комплектация предусматривает наличие кожаного мультифункционального руля, цифровой приборной панели, а также кондиционера, мультимедийной системы с сенсорным дисплеем, нескольких USB-портов, кнопки запуска двигателя, литых дисков и светодиодной оптики.В Благовещенске и Краснодаре тот же Volkswagen Tacqua и тоже под заказ привезут за 2,13 -2,14 млн.Как отмечается в статье, LADA Vesta в топ-комплектации Techno (двигатель - 122 л.с. с объемом 1,8 л и вариатором) обойдется в 1,96 млн руб., за кросс-универсал Vesta SW Cross в том же исполнении придется заплатить уже не менее 2,197 млн, а за 118-сильный спортивный универсал Vesta Sportline - до 2,473 млн руб.
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россия, volkswagen, продажи
Экономика, РОССИЯ, Volkswagen, продажи
17:48 03.05.2025 (обновлено: 17:50 03.05.2025)
 
По цене "Лады". В России появился недорогой и надежный кроссовер Volkswagen

В РФ начались продажи кроссоверов Volkswagen Tacqua по цене от 1,9 млн рублей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк#Эмблема Volkswagen
#Эмблема Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. На российском авторынке появились кроссоверы Volkswagen Tacqua. Что примечательно, цена этого кроссовера сопоставима с ценами на седаны и универсалы LADA Vesta, рассказывается в публикации портала "Автоновости дня".
Длина, ширина и высота Volkswagen Tacqua - 4108, 1760 и 1589 мм, а размер колесной - 2551 мм. Объем багажника - 367 л, но, сложив спинки заднего дивана, его можно увеличить до 1192 л.
Теперь о ценах. Во Владивостоке обещают привезти под заказ новенький Tacqua в комплектации Joy Smart за 1,9 млн руб. Указанная комплектация предусматривает наличие кожаного мультифункционального руля, цифровой приборной панели, а также кондиционера, мультимедийной системы с сенсорным дисплеем, нескольких USB-портов, кнопки запуска двигателя, литых дисков и светодиодной оптики.
В Благовещенске и Краснодаре тот же Volkswagen Tacqua и тоже под заказ привезут за 2,13 -2,14 млн.
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1 мая, 19:47
Как отмечается в статье, LADA Vesta в топ-комплектации Techno (двигатель - 122 л.с. с объемом 1,8 л и вариатором) обойдется в 1,96 млн руб., за кросс-универсал Vesta SW Cross в том же исполнении придется заплатить уже не менее 2,197 млн, а за 118-сильный спортивный универсал Vesta Sportline - до 2,473 млн руб.
 
ЭкономикаРОССИЯVolkswagenпродажи
 
 
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