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Президент Сербии Вучич почувствовал себя плохо во время поездки в США

Президент Сербии Вучич почувствовал себя плохо во время поездки в США - 03.05.2025, ПРАЙМ

Президент Сербии Вучич почувствовал себя плохо во время поездки в США

Президент Сербии Александр Вучич почувствовал себя плохо во время поездки в США и принял решение вернуться в Сербию, передает Радио и телевидение Сербии (РТС). | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T10:49+0300

2025-05-03T10:49+0300

2025-05-03T10:49+0300

политика

сербия

сша

александр вучич

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БЕЛГРАД, 3 мая – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич почувствовал себя плохо во время поездки в США и принял решение вернуться в Сербию, передает Радио и телевидение Сербии (РТС). Вучич ранее заявлял, что рассчитывает на встречу с Трампом в ходе поездки на Флориду. Там он успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. "Вучичу стало плохо во ходе посещения США и после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию. Президент Сербии прервал поездку в США, он на пути в Белград", - передает РТС. Администрация Вучича пока не выступила с сообщением.

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сербия, сша, александр вучич