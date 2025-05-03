https://1prime.ru/20250503/vuchich-857239641.html
Президент Сербии Вучич почувствовал себя плохо во время поездки в США
Президент Сербии Вучич почувствовал себя плохо во время поездки в США - 03.05.2025, ПРАЙМ
Президент Сербии Вучич почувствовал себя плохо во время поездки в США
Президент Сербии Александр Вучич почувствовал себя плохо во время поездки в США и принял решение вернуться в Сербию, передает Радио и телевидение Сербии (РТС). | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T10:49+0300
2025-05-03T10:49+0300
2025-05-03T10:49+0300
политика
сербия
сша
александр вучич
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d970e08e12cec4da48b74111fa0eeb5c.jpg
БЕЛГРАД, 3 мая – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич почувствовал себя плохо во время поездки в США и принял решение вернуться в Сербию, передает Радио и телевидение Сербии (РТС). Вучич ранее заявлял, что рассчитывает на встречу с Трампом в ходе поездки на Флориду. Там он успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. "Вучичу стало плохо во ходе посещения США и после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию. Президент Сербии прервал поездку в США, он на пути в Белград", - передает РТС. Администрация Вучича пока не выступила с сообщением.
https://1prime.ru/20250430/vuchich-857178739.html
сербия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_23ec5241f3385d342214d042cd47efe4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, сша, александр вучич
Политика, СЕРБИЯ, США, Александр Вучич
Президент Сербии Вучич почувствовал себя плохо во время поездки в США
РТС: Вучич почувствовал себя плохо во время поездки в США и решил вернуться в Сербию
БЕЛГРАД, 3 мая – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич почувствовал себя плохо во время поездки в США и принял решение вернуться в Сербию, передает Радио и телевидение Сербии (РТС).
Вучич ранее заявлял, что рассчитывает на встречу с Трампом в ходе поездки на Флориду. Там он успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
"Вучичу стало плохо во ходе посещения США и после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию. Президент Сербии прервал поездку в США, он на пути в Белград", - передает РТС.
Администрация Вучича пока не выступила с сообщением.
В ЕК пригрозили Вучичу "последствиями" за визит в Москву на 9 мая