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В Сербии оценили состояние здоровья Вучича, прервавшего визит в США
В Сербии оценили состояние здоровья Вучича, прервавшего визит в США - 03.05.2025, ПРАЙМ
В Сербии оценили состояние здоровья Вучича, прервавшего визит в США
Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича, который почувствовал себя плохо во время поездки в США и вернулся в Сербию, стабильное и... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T17:50+0300
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БЕЛГРАД, 3 мая – ПРАЙМ. Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича, который почувствовал себя плохо во время поездки в США и вернулся в Сербию, стабильное и удовлетворительное, у него резко поднялось давление, заявил журналистам доктор Драган Динчич из Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде. Вучич ранее заявлял, что рассчитывает на встречу с президентом США Дональдом Трампом в ходе поездки во Флориду. Там он успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Затем ему стало плохо и после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию, где был осмотрен в ВМА. "Состояния здоровья президента Вучича сейчас стабильное и удовлетворительное. В США он ощутил кратковременную острую боль в грудной клетке. Врачи в Америке измерили давление, результаты были 165/98. После этого он принял дополнительную терапию. По приезде в ВМА чувствовал себя хорошо. Консилиум врачей скорректировал его обычное лечение", - заявил доктор Динчич на брифинге и отметил, что Вучич имеет проблемы с давлением последние 10 лет. Администрация президента Сербии пока не выступила с сообщением.
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здоровье, сербия, сша, александр вучич, дональд трамп
Здоровье, СЕРБИЯ, США, Александр Вучич, Дональд Трамп
В Сербии оценили состояние здоровья Вучича, прервавшего визит в США
Доктор Динчич: состояние здоровья президента Сербии Вучича стабильное и удовлетворительное
БЕЛГРАД, 3 мая – ПРАЙМ. Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича, который почувствовал себя плохо во время поездки в США и вернулся в Сербию, стабильное и удовлетворительное, у него резко поднялось давление, заявил журналистам доктор Драган Динчич из Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде.
Вучич ранее заявлял, что рассчитывает на встречу с президентом США Дональдом Трампом в ходе поездки во Флориду. Там он успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Затем ему стало плохо и после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию, где был осмотрен в ВМА.
"Состояния здоровья президента Вучича сейчас стабильное и удовлетворительное. В США он ощутил кратковременную острую боль в грудной клетке. Врачи в Америке измерили давление, результаты были 165/98. После этого он принял дополнительную терапию. По приезде в ВМА чувствовал себя хорошо. Консилиум врачей скорректировал его обычное лечение", - заявил доктор Динчич на брифинге и отметил, что Вучич имеет проблемы с давлением последние 10 лет.
Администрация президента Сербии пока не выступила с сообщением.
Президент Сербии Вучич почувствовал себя плохо во время поездки в США