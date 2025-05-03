https://1prime.ru/20250503/vuchich-857246440.html

В Сербии оценили состояние здоровья Вучича, прервавшего визит в США

В Сербии оценили состояние здоровья Вучича, прервавшего визит в США - 03.05.2025, ПРАЙМ

В Сербии оценили состояние здоровья Вучича, прервавшего визит в США

Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича, который почувствовал себя плохо во время поездки в США и вернулся в Сербию, стабильное и... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T17:50+0300

2025-05-03T17:50+0300

2025-05-03T17:50+0300

здоровье

сербия

сша

александр вучич

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d970e08e12cec4da48b74111fa0eeb5c.jpg

БЕЛГРАД, 3 мая – ПРАЙМ. Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича, который почувствовал себя плохо во время поездки в США и вернулся в Сербию, стабильное и удовлетворительное, у него резко поднялось давление, заявил журналистам доктор Драган Динчич из Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде. Вучич ранее заявлял, что рассчитывает на встречу с президентом США Дональдом Трампом в ходе поездки во Флориду. Там он успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Затем ему стало плохо и после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию, где был осмотрен в ВМА. "Состояния здоровья президента Вучича сейчас стабильное и удовлетворительное. В США он ощутил кратковременную острую боль в грудной клетке. Врачи в Америке измерили давление, результаты были 165/98. После этого он принял дополнительную терапию. По приезде в ВМА чувствовал себя хорошо. Консилиум врачей скорректировал его обычное лечение", - заявил доктор Динчич на брифинге и отметил, что Вучич имеет проблемы с давлением последние 10 лет. Администрация президента Сербии пока не выступила с сообщением.

https://1prime.ru/20250503/vuchich-857239641.html

сербия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

здоровье, сербия, сша, александр вучич, дональд трамп