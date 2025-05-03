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В Сербии сообщили, что Вучич вышел из больницы - 03.05.2025, ПРАЙМ
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В Сербии сообщили, что Вучич вышел из больницы
В Сербии сообщили, что Вучич вышел из больницы - 03.05.2025, ПРАЙМ
В Сербии сообщили, что Вучич вышел из больницы
Президент Сербии Александр Вучич, который прервал поездку в США из-за недомогания, был отпущен из Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде и сказал, что... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T21:54+0300
2025-05-03T21:54+0300
александр вучич
больница
состояние
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БЕЛГРАД, 3 мая - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич, который прервал поездку в США из-за недомогания, был отпущен из Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде и сказал, что чувствует себя лучше, заявил министр финансов Сербии Синиша Мали. Доктор Драган Динчич из ВМА сообщил ранее, что состояние здоровья президента Сербии стабильное и удовлетворительное. "Он покинул ВМА где-то после 17.00 (18.00 мск). Я слышал его (по телефону - ред.), говорит, что чувствует себя лучше", - заявил Мали в эфире Радио и телевидения Сербии. По его словам, врачи предписали президенту Сербии покой и отдых. Вучич ранее заявлял, что рассчитывает на встречу с президентом США Дональдом Трампом в ходе поездки на Флориду. Там он успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Затем ему стало плохо и после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию, где был осмотрен в ВМА. По данным врачей, Вучич последние 10 лет страдает от проблем с давлением. Администрация президента Сербии пока не выступила с сообщением.
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александр вучич, больница, состояние
Александр Вучич, больница, состояние
21:54 03.05.2025
 
В Сербии сообщили, что Вучич вышел из больницы

Глава минфина Мали: Вучич вышел из больницы, сказал, что ему лучше

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© Пресс-служба МИД РФ
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БЕЛГРАД, 3 мая - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич, который прервал поездку в США из-за недомогания, был отпущен из Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде и сказал, что чувствует себя лучше, заявил министр финансов Сербии Синиша Мали.
Доктор Драган Динчич из ВМА сообщил ранее, что состояние здоровья президента Сербии стабильное и удовлетворительное.
"Он покинул ВМА где-то после 17.00 (18.00 мск). Я слышал его (по телефону - ред.), говорит, что чувствует себя лучше", - заявил Мали в эфире Радио и телевидения Сербии.
По его словам, врачи предписали президенту Сербии покой и отдых.
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Вучич почувствовал себя плохо во время поездки в США
10:49
Вучич ранее заявлял, что рассчитывает на встречу с президентом США Дональдом Трампом в ходе поездки на Флориду. Там он успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Затем ему стало плохо и после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию, где был осмотрен в ВМА. По данным врачей, Вучич последние 10 лет страдает от проблем с давлением.
Администрация президента Сербии пока не выступила с сообщением.
 
Александр Вучичбольницасостояние
 
 
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