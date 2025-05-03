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В Госдуму внесут законопроект о развитии платформенной экономики в России

В Госдуму внесут законопроект о развитии платформенной экономики в России - 03.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесут законопроект о развитии платформенной экономики в России

Законопроект, формирующий правовую основу для развития платформенной экономики в России, внесут в Госдуму в мае-июне 2025 года, рассказал РИА Новости член... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T21:04+0300

2025-05-03T21:04+0300

2025-05-03T21:05+0300

экономика

законопроект

госдума

платформы

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Законопроект, формирующий правовую основу для развития платформенной экономики в России, внесут в Госдуму в мае-июне 2025 года, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия"). "В мае-июне 2025 года в Государственную Думу будет внесён законопроект, формирующий правовую основу для развития платформенной экономики в России. Он будет касаться маркетплейсов и других цифровых платформ, чья роль в торговле и оказании услуг уже давно перестала быть вспомогательной", - сказал Говырин. По его словам, новый законопроект привнесет чёткие правила взаимодействия между платформами, продавцами и пользователями, при этом не создаст перегрузки бизнесов дополнительными обязанностями. Он добавил, что впервые на законодательном уровне будут определены такие понятия - "посредническая цифровая платформа", "карточка товара", "личный кабинет". "Это важно, потому что формализованная терминология упростит регулирование и снизит конфликтность между участниками. Появится единый список всех маркетплейсов, где будет видно, кто за что отвечает - это поможет отличать надёжные площадки от сомнительных", - сказал Говырин. Он отметил, что проект закона закрепит правила модерации контента: будет недопустимо размещение карточек товаров без информации о сертификации, госрегистрации, соблюдении требований маркировки. При этом платформа не будет отвечать за сам товар, если она лишь посредник, а не продавец, но она будет обязана не допускать на площадку предложения, нарушающие действующее законодательство. "Кроме того, в законе будет прописан особый статус физлиц, оказывающих услуги через платформы. Это станет значимым шагом навстречу людям, чей доход связан с цифровыми сервисами. При соблюдении ряда критериев такие исполнители смогут работать в статусе партнёров без риска, что их деятельность будет переквалифицирована в классическую трудовую", - добавил депутат ГД. Законопроект не будет закрывать двери инновациям, он зафиксирует базу, на которой можно выстраивать долгосрочную кооперацию государства и цифрового бизнеса, заключил он.

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законопроект, госдума, платформы