https://1prime.ru/20250503/zelenskiy-857238267.html

"Под угрозой устранения". На Западе озвучили, что скоро ждет Зеленского

"Под угрозой устранения". На Западе озвучили, что скоро ждет Зеленского - 03.05.2025, ПРАЙМ

"Под угрозой устранения". На Западе озвучили, что скоро ждет Зеленского

Бывший полковник армии США Энтони Шэффер в эфире на YouTube заявил, что Владимир Зеленский выполнил все поставленные перед ним задачи и теперь ему грозит скорое | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T08:09+0300

2025-05-03T08:09+0300

2025-05-03T08:09+0300

политика

украина

владимир зеленский

сша

дональд трамп

сделка

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Бывший полковник армии США Энтони Шэффер в эфире на YouTube заявил, что Владимир Зеленский выполнил все поставленные перед ним задачи и теперь ему грозит скорое устранение.Шэффер считает, что Зеленский – "мертвец", чья полезность для обеих сторон конфликта исчерпана. По мнению полковника, неонацисты получили от Зеленского самое главное — затягивание конфликта, несмотря на все мирные предложения."Не думаю, что Зеленского ждет счастливое будущее с ними, с нами или с Россией. Он упустил все возможности, начиная со Стамбула, когда был предложен мирный договор", - добавил он.Полковник также подчеркнул, что у Зеленского нет никаких рычагов влияния, чтобы изменить текущую ситуацию."Сейчас он находится под угрозой устранения от неонацистов, если он отдаст России даже пядь земли", — заключил Шэффер.В четверг Министерство финансов США сообщило о подписании Вашингтоном и Киевом соглашения о природных ресурсах. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с равным распределением управления и взносов 50 на 50. США получают приоритетное право на покупку добытой на Украине продукции. При этом соглашение не содержит гарантий безопасности для Киева и подлежит ратификации Верховной радой.

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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, сделка