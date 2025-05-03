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"Под угрозой устранения". На Западе озвучили, что скоро ждет Зеленского
"Под угрозой устранения". На Западе озвучили, что скоро ждет Зеленского - 03.05.2025, ПРАЙМ
"Под угрозой устранения". На Западе озвучили, что скоро ждет Зеленского
Бывший полковник армии США Энтони Шэффер в эфире на YouTube заявил, что Владимир Зеленский выполнил все поставленные перед ним задачи и теперь ему грозит скорое | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T08:09+0300
2025-05-03T08:09+0300
2025-05-03T08:09+0300
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Бывший полковник армии США Энтони Шэффер в эфире на YouTube заявил, что Владимир Зеленский выполнил все поставленные перед ним задачи и теперь ему грозит скорое устранение.Шэффер считает, что Зеленский – "мертвец", чья полезность для обеих сторон конфликта исчерпана. По мнению полковника, неонацисты получили от Зеленского самое главное — затягивание конфликта, несмотря на все мирные предложения."Не думаю, что Зеленского ждет счастливое будущее с ними, с нами или с Россией. Он упустил все возможности, начиная со Стамбула, когда был предложен мирный договор", - добавил он.Полковник также подчеркнул, что у Зеленского нет никаких рычагов влияния, чтобы изменить текущую ситуацию."Сейчас он находится под угрозой устранения от неонацистов, если он отдаст России даже пядь земли", — заключил Шэффер.В четверг Министерство финансов США сообщило о подписании Вашингтоном и Киевом соглашения о природных ресурсах. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с равным распределением управления и взносов 50 на 50. США получают приоритетное право на покупку добытой на Украине продукции. При этом соглашение не содержит гарантий безопасности для Киева и подлежит ратификации Верховной радой.
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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, сделка
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, сделка
"Под угрозой устранения". На Западе озвучили, что скоро ждет Зеленского
Полковник Шэффер: Зеленский выполнил все, что хотели неонацисты, больше он им не нужен
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ.
Бывший полковник армии США Энтони Шэффер в эфире на YouTube
заявил, что Владимир Зеленский выполнил все поставленные перед ним задачи и теперь ему грозит скорое устранение.
Шэффер считает, что Зеленский – "мертвец", чья полезность для обеих сторон конфликта исчерпана. По мнению полковника, неонацисты получили от Зеленского самое главное — затягивание конфликта, несмотря на все мирные предложения.
"Не думаю, что Зеленского ждет счастливое будущее с ними, с нами или с Россией. Он упустил все возможности, начиная со Стамбула, когда был предложен мирный договор", - добавил он.
Полковник также подчеркнул, что у Зеленского нет никаких рычагов влияния, чтобы изменить текущую ситуацию.
"Сейчас он находится под угрозой устранения от неонацистов, если он отдаст России даже пядь земли", — заключил Шэффер.
В четверг Министерство финансов США сообщило о подписании Вашингтоном и Киевом соглашения о природных ресурсах. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с равным распределением управления и взносов 50 на 50. США получают приоритетное право на покупку добытой на Украине продукции. При этом соглашение не содержит гарантий безопасности для Киева и подлежит ратификации Верховной радой.
"Сдали". Поступок Зеленского поверг Украину в шок