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Зеленский выступил с угрозами к зарубежным гостям парада в Москве - 03.05.2025, ПРАЙМ
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Зеленский выступил с угрозами к зарубежным гостям парада в Москве
Зеленский выступил с угрозами к зарубежным гостям парада в Москве - 03.05.2025, ПРАЙМ
Зеленский выступил с угрозами к зарубежным гостям парада в Москве
Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии в период празднования 80-летия Победы и выступил с угрозами в адрес иностранных лидеров, которые... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T12:29+0300
2025-05-03T12:33+0300
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии в период празднования 80-летия Победы и выступил с угрозами в адрес иностранных лидеров, которые планируют посетить парад Победы 9 мая в Москве, передает агентство Agence France-Presse, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима."(Украина не будет - ред.) играть в игры, чтобы создать приятную атмосферу, позволяющую (президенту РФ Владимиру - ред.) Путину выйти из изоляции 9 мая", - приводит AFP цитату Зеленского в сообщении о том, что он отказался от перемирия в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Кроме того, Зеленский выступил с угрозами в адрес иностранных гостей, планирующих посетить парад Победы в Москве."Наша позиция очень проста по отношению ко всем странам, которые посетили или собираются посетить Россию 9 мая, - мы не можем взять на себя ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вашу безопасность", - заявил Зеленский журналистам.Это не первое резкое высказывание Зеленского на данную тему. Ранее он уже упоминал о "болевых точках" России и предполагал, что в Москве якобы испытывают беспокойство по поводу проведения парада к 80-летию Победы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подтвердил, что торжественное мероприятие состоится, и россияне будут наблюдать за ним с гордостью.В понедельник президент России Владимир Путин объявил о перемирии в период празднования 80-летия Победы с 00:00 8 мая до 24:00 10 мая. На это время все боевые действия должны быть прекращены. В Кремле выразили надежду на ответные действия со стороны Украины, однако Зеленский отверг данное предложение.Путин проявлял инициативу по перемирию и ранее. Так, накануне Пасхи президент объявил 36-часовое перемирие с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Минобороны РФ сообщило, что все российские войска в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня, оставаясь на занимаемых позициях.В то же время украинские войска продолжали обстрелы российских городов. По данным Минобороны, противник нарушил перемирие 4900 раз, включая артиллерийские обстрелы, атаки дронов и шесть попыток наступления в ДНР и Курской области, которые были отражены российскими военными.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, украина, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, УКРАИНА, Владимир Зеленский
12:29 03.05.2025 (обновлено: 12:33 03.05.2025)
 
Зеленский выступил с угрозами к зарубежным гостям парада в Москве

Зеленский отверг предложение о перемирии в дни юбилея Победы

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии в период празднования 80-летия Победы и выступил с угрозами в адрес иностранных лидеров, которые планируют посетить парад Победы 9 мая в Москве, передает агентство Agence France-Presse, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима.
"(Украина не будет - ред.) играть в игры, чтобы создать приятную атмосферу, позволяющую (президенту РФ Владимиру - ред.) Путину выйти из изоляции 9 мая", - приводит AFP цитату Зеленского в сообщении о том, что он отказался от перемирия в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, Зеленский выступил с угрозами в адрес иностранных гостей, планирующих посетить парад Победы в Москве.
"Наша позиция очень проста по отношению ко всем странам, которые посетили или собираются посетить Россию 9 мая, - мы не можем взять на себя ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вашу безопасность", - заявил Зеленский журналистам.
Это не первое резкое высказывание Зеленского на данную тему. Ранее он уже упоминал о "болевых точках" России и предполагал, что в Москве якобы испытывают беспокойство по поводу проведения парада к 80-летию Победы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подтвердил, что торжественное мероприятие состоится, и россияне будут наблюдать за ним с гордостью.
В понедельник президент России Владимир Путин объявил о перемирии в период празднования 80-летия Победы с 00:00 8 мая до 24:00 10 мая. На это время все боевые действия должны быть прекращены. В Кремле выразили надежду на ответные действия со стороны Украины, однако Зеленский отверг данное предложение.
Путин проявлял инициативу по перемирию и ранее. Так, накануне Пасхи президент объявил 36-часовое перемирие с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Минобороны РФ сообщило, что все российские войска в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня, оставаясь на занимаемых позициях.
В то же время украинские войска продолжали обстрелы российских городов. По данным Минобороны, противник нарушил перемирие 4900 раз, включая артиллерийские обстрелы, атаки дронов и шесть попыток наступления в ДНР и Курской области, которые были отражены российскими военными.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
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ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинДмитрий ПесковУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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