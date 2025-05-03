https://1prime.ru/20250503/zelenskiy-857242256.html

"Очень тяжело". Зеленский оправдался, почему так и не пошел на диалог с РФ

"Очень тяжело". Зеленский оправдался, почему так и не пошел на диалог с РФ - 03.05.2025, ПРАЙМ

"Очень тяжело". Зеленский оправдался, почему так и не пошел на диалог с РФ

Владимир Зеленский снова попытался избежать ответственности за возможные прямые переговоры с Россией. Он заявил о сложности даже первого шага, прекращения огня, | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T14:39+0300

2025-05-03T14:39+0300

2025-05-03T14:39+0300

политика

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владимир зеленский

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский снова попытался избежать ответственности за возможные прямые переговоры с Россией. Он заявил о сложности даже первого шага, прекращения огня, и указал на давление западных стран, а также сложности, связанные с территориальными вопросами и санкциями. В марте Зеленский предложил Великобритании и Франции представлять Европу за столом переговоров, но не смог назвать конкретного представителя российской стороны, с которым Киев готов вести диалог. По словам Зеленского, некоторые страны могут хотеть оставить Украину и Россию один на один после достижения договоренности о прекращении огня. "Видите, как сложно сделать даже первый шаг – прекращение огня. Представьте себе, все понимают, вопросы территорий, санкций – как это будет сложно. И потому есть такие сигналы, что, наверное, после того, как договорятся о ceasefire (прекращение огня – ред.), некоторые страны будут хотеть, чтобы мы с русскими остались один на один. Это такие сигналы", - приводит слова Зеленского агентство Укринформ. Он также отметил наличие разных точек зрения в США относительно будущих переговоров и поддержки Украины, подчеркнув сложность ситуации.Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс 29 апреля и повторно в пятницу заявила, что США могут выйти из переговорного процесса, если не увидят ни от одной из сторон конфликта прогресса по урегулированию.В конце января президент России Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с любой стороной по Украине, но отметил, что окончательное подписание документов возможно только с легитимным представителем, а не с Зеленским, чей срок полномочий истек еще в мае 2024 года. Путин также напомнил о необходимости отмены указа Зеленского, запрещающего переговоры с Россией.На встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом Путин подтвердил готовность России к переговорам с украинской стороной без предварительных условий.Ранее было объявлено, что Россия по решению Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, говорилось в сообщении Кремля.Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что предложение президента РФ - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, "перемирие (на 30 дней, которого требует Украина - ред.) в данной ситуации рассматривается как предварительное условие". Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством. В марте этого года он подтвердил, что не будет разговаривать с президентом России.

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украина, владимир зеленский, сша, россия, владимир путин, переговоры