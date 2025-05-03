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"Счастливое будущее". Офицер ВС США оценил перспективы Зеленского - 03.05.2025, ПРАЙМ
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"Счастливое будущее". Офицер ВС США оценил перспективы Зеленского
"Счастливое будущее". Офицер ВС США оценил перспективы Зеленского - 03.05.2025, ПРАЙМ
"Счастливое будущее". Офицер ВС США оценил перспективы Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал все, что от него требовали и украинские неонацисты, и Запад, упустив при этом все возможности для заключения... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T15:44+0300
2025-05-03T16:02+0300
политика
владимир зеленский
неонацисты
украина
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал все, что от него требовали и украинские неонацисты, и Запад, упустив при этом все возможности для заключения мира на приемлемых условиях. Поэтому его ждет устранение. Такой прогноз в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал полковник ВС США в отставке Энтони Шэффер.Он сходу заявил, что "Зеленский — мертвец", потому что "его полезность для обеих сторон подходит к концу". Неонацисты, по словам полковника, получили от главы киевского режима все, что хотели, и теперь "он затягивает конфликт, игнорируя все предложения". "Не думаю, что Зеленского ждет счастливое будущее с ними (неонацистами - прим. ред.), с нами (США - прим. ред.) или с Россией", - заметил Шэффер. По его мнению, Зеленский "упустил все возможности, начиная со Стамбула, когда был предложен мирный договор".Вместе с тем полковник подчеркнул, что у главы киевского режима нет абсолютно никаких возможностей для исправления критического положения, в котором оказались и сам он, и Украина в целом.Если он согласится отдать Российской Федерации хотя бы пядь территории Украины, его немедленно ликвидируют украинские националисты, заключил Шэффер.
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владимир зеленский, неонацисты, украина
Политика, Владимир Зеленский, неонацисты, УКРАИНА
15:44 03.05.2025 (обновлено: 16:02 03.05.2025)
 
"Счастливое будущее". Офицер ВС США оценил перспективы Зеленского

Полковник ВС США в отставке Шэффер: полезность Зеленского подходит к концу

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал все, что от него требовали и украинские неонацисты, и Запад, упустив при этом все возможности для заключения мира на приемлемых условиях. Поэтому его ждет устранение. Такой прогноз в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал полковник ВС США в отставке Энтони Шэффер.
Он сходу заявил, что "Зеленский — мертвец", потому что "его полезность для обеих сторон подходит к концу".
Неонацисты, по словам полковника, получили от главы киевского режима все, что хотели, и теперь "он затягивает конфликт, игнорируя все предложения".
"Не думаю, что Зеленского ждет счастливое будущее с ними (неонацистами - прим. ред.), с нами (США - прим. ред.) или с Россией", - заметил Шэффер. По его мнению, Зеленский "упустил все возможности, начиная со Стамбула, когда был предложен мирный договор".
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Вместе с тем полковник подчеркнул, что у главы киевского режима нет абсолютно никаких возможностей для исправления критического положения, в котором оказались и сам он, и Украина в целом.
Если он согласится отдать Российской Федерации хотя бы пядь территории Украины, его немедленно ликвидируют украинские националисты, заключил Шэффер.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийнеонацистыУКРАИНА
 
 
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