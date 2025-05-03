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В Раде рассказали, как Зеленский шантажирует депутатов
В Раде рассказали, как Зеленский шантажирует депутатов - 03.05.2025, ПРАЙМ
В Раде рассказали, как Зеленский шантажирует депутатов
Депутат Верховной рады Ирина Геращенко назвала политическим шантажом заявления Владимира Зеленского с требованием к США лишить виз украинских депутатов, не... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T18:40+0300
2025-05-03T18:40+0300
2025-05-03T18:41+0300
политика
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шантаж
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко назвала политическим шантажом заявления Владимира Зеленского с требованием к США лишить виз украинских депутатов, не поддержавших сделку по минералам. Ранее Владимир Зеленский заявил, что США должны "просто отменить визы" депутатам Верховной рады, которые не хотят ратифицировать соглашение с США об украинских недрах. По его словам, в Раде есть не просто отдельные парламентарии, а целые партии, придерживающиеся такого мнения. "Зеленский призвал США лишить виз депутатов, которые не проголосуют за соглашение о минералах... Эти заявления надо расценивать как политические угрозы законодательному органу власти, который надо не шантажировать, а с которым надо коммуницировать", - написала депутат на своей странице в социальной сети Facebook*(запрещена в РФ как экстремистская). Кроме того, Геращенко обвинила Зеленского в незнании конституции Украины, 80-я статья которой, по ее словам, гласит, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной раде Украины и ее органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.* Запрещена в РФ как экстремистская
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верховная рада, владимир зеленский, сделка, сша, шантаж
Политика, Верховная рада, Владимир Зеленский, сделка, США, Шантаж
В Раде рассказали, как Зеленский шантажирует депутатов
Геращенко: Зеленский шантажирует депутатов из-за позиции по сделке с США
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко назвала политическим шантажом заявления Владимира Зеленского с требованием к США лишить виз украинских депутатов, не поддержавших сделку по минералам.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что США должны "просто отменить визы" депутатам Верховной рады, которые не хотят ратифицировать соглашение с США об украинских недрах. По его словам, в Раде есть не просто отдельные парламентарии, а целые партии, придерживающиеся такого мнения.
"Зеленский призвал США лишить виз депутатов, которые не проголосуют за соглашение о минералах... Эти заявления надо расценивать как политические угрозы законодательному органу власти, который надо не шантажировать, а с которым надо коммуницировать", - написала депутат на своей странице в социальной сети Facebook*(запрещена в РФ как экстремистская).
Кроме того, Геращенко обвинила Зеленского в незнании конституции Украины, 80-я статья которой, по ее словам, гласит, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной раде Украины и ее органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
США и Украина подписали сделку о природных ресурсах
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.
* Запрещена в РФ как экстремистская