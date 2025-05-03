https://1prime.ru/20250503/zelenskiy-857247495.html

В Раде рассказали, как Зеленский шантажирует депутатов

В Раде рассказали, как Зеленский шантажирует депутатов - 03.05.2025, ПРАЙМ

В Раде рассказали, как Зеленский шантажирует депутатов

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко назвала политическим шантажом заявления Владимира Зеленского с требованием к США лишить виз украинских депутатов, не... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T18:40+0300

2025-05-03T18:40+0300

2025-05-03T18:41+0300

политика

верховная рада

владимир зеленский

сделка

сша

шантаж

https://cdnn.1prime.ru/img/82725/06/827250636_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_03113fa3c9d59c8e517899f9bd372fc1.jpg

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко назвала политическим шантажом заявления Владимира Зеленского с требованием к США лишить виз украинских депутатов, не поддержавших сделку по минералам. Ранее Владимир Зеленский заявил, что США должны "просто отменить визы" депутатам Верховной рады, которые не хотят ратифицировать соглашение с США об украинских недрах. По его словам, в Раде есть не просто отдельные парламентарии, а целые партии, придерживающиеся такого мнения. "Зеленский призвал США лишить виз депутатов, которые не проголосуют за соглашение о минералах... Эти заявления надо расценивать как политические угрозы законодательному органу власти, который надо не шантажировать, а с которым надо коммуницировать", - написала депутат на своей странице в социальной сети Facebook*(запрещена в РФ как экстремистская). Кроме того, Геращенко обвинила Зеленского в незнании конституции Украины, 80-я статья которой, по ее словам, гласит, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной раде Украины и ее органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.* Запрещена в РФ как экстремистская

https://1prime.ru/20250501/sdelka-857201989.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

верховная рада, владимир зеленский, сделка, сша, шантаж