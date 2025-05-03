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Россиянам объяснили, что делать при слишком большом счете за ЖКУ - 03.05.2025, ПРАЙМ
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Россиянам объяснили, что делать при слишком большом счете за ЖКУ
Россиянам объяснили, что делать при слишком большом счете за ЖКУ - 03.05.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, что делать при слишком большом счете за ЖКУ
Иногда сумма в квитанции за ЖКУ может оказаться необычно большой. Что делать в таком случае, рассказал агентству "Прайм" общественный деятель, эксперт по ЖКХ... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T02:02+0300
2025-05-03T02:02+0300
жку
оплата жку
финансы
общество
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Иногда сумма в квитанции за ЖКУ может оказаться необычно большой. Что делать в таком случае, рассказал агентству "Прайм" общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.Он посоветовал не спешить оплачивать такой счет. Сначала нужно разобраться, почему сумма так выросла. Причин может быть несколько.Например, иногда управляющая компания делает перерасчет за прошлые периоды, если раньше начисляла меньше положенного. Также зимой может вырасти плата за отопление. Причиной повышенных начислений может быть и ошибка в цифрах при передаче показаний счетчиков."Особенно внимательно проверьте, если у вас стоят индивидуальные приборы учета. Просроченная поверка или поломка счетчика - частая причина завышенных платежей. В таком случае начисления идут по нормативам, что почти всегда дороже", - рассказал Бондарь.Наконец, следует выяснить, не повышались ли тарифы за коммунальные услуги.Но бывает, что в квитанции просто допущена ошибка."Если обнаружили явную ошибку, первым делом напишите заявление в свою управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. Это можно сделать через приложение "Госуслуги.Дом". Укажите, что именно вас смущает в квитанции и попросите сделать перерасчет", - посоветовал эксперт.Если это не помогло, можно пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию вашего региона - сейчас это легко сделать через портал "ГИС ЖКХ"."В особо сложных случаях, когда суммы значительные, а УК упорно не признает ошибку, имеет смысл обратиться в Роспотребнадзор или даже подать иск в суд", - указал Бондарь.Он посоветовал не стесняться задавать вопросы своей управляющей компании. Вы как собственник имеете полное право знать, за что именно платите.
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жку, оплата жку, финансы, общество , роспотребнадзор
ЖКУ, оплата ЖКУ, Финансы, Общество , Роспотребнадзор
02:02 03.05.2025
 
Россиянам объяснили, что делать при слишком большом счете за ЖКУ

Эксперт Бондарь: при ошибке в начислениях за ЖКУ можно попросить перерасчет

Новгородские коммунальщики впервые объявили амнистию должникам по ЖКУ
Новгородские коммунальщики впервые объявили амнистию должникам по ЖКУ
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Иногда сумма в квитанции за ЖКУ может оказаться необычно большой. Что делать в таком случае, рассказал агентству "Прайм" общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Он посоветовал не спешить оплачивать такой счет. Сначала нужно разобраться, почему сумма так выросла. Причин может быть несколько.
Например, иногда управляющая компания делает перерасчет за прошлые периоды, если раньше начисляла меньше положенного. Также зимой может вырасти плата за отопление. Причиной повышенных начислений может быть и ошибка в цифрах при передаче показаний счетчиков.
"Особенно внимательно проверьте, если у вас стоят индивидуальные приборы учета. Просроченная поверка или поломка счетчика - частая причина завышенных платежей. В таком случае начисления идут по нормативам, что почти всегда дороже", - рассказал Бондарь.
Наконец, следует выяснить, не повышались ли тарифы за коммунальные услуги.
Но бывает, что в квитанции просто допущена ошибка.
Единый платежный документ ЖКХ в почтовом ящике жильца. - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
Назван способ отличить поддельную квитанцию за ЖКУ от настоящей
9 марта, 03:03
"Если обнаружили явную ошибку, первым делом напишите заявление в свою управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. Это можно сделать через приложение "Госуслуги.Дом". Укажите, что именно вас смущает в квитанции и попросите сделать перерасчет", - посоветовал эксперт.
Если это не помогло, можно пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию вашего региона - сейчас это легко сделать через портал "ГИС ЖКХ".
"В особо сложных случаях, когда суммы значительные, а УК упорно не признает ошибку, имеет смысл обратиться в Роспотребнадзор или даже подать иск в суд", - указал Бондарь.
Он посоветовал не стесняться задавать вопросы своей управляющей компании. Вы как собственник имеете полное право знать, за что именно платите.
 
ЖКУоплата ЖКУФинансыОбществоРоспотребнадзор
 
 
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