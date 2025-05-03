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Россиянам объяснили, что делать при слишком большом счете за ЖКУ

Россиянам объяснили, что делать при слишком большом счете за ЖКУ - 03.05.2025, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, что делать при слишком большом счете за ЖКУ

Иногда сумма в квитанции за ЖКУ может оказаться необычно большой. Что делать в таком случае, рассказал агентству "Прайм" общественный деятель, эксперт по ЖКХ... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T02:02+0300

2025-05-03T02:02+0300

2025-05-03T02:02+0300

жку

оплата жку

финансы

общество

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Иногда сумма в квитанции за ЖКУ может оказаться необычно большой. Что делать в таком случае, рассказал агентству "Прайм" общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.Он посоветовал не спешить оплачивать такой счет. Сначала нужно разобраться, почему сумма так выросла. Причин может быть несколько.Например, иногда управляющая компания делает перерасчет за прошлые периоды, если раньше начисляла меньше положенного. Также зимой может вырасти плата за отопление. Причиной повышенных начислений может быть и ошибка в цифрах при передаче показаний счетчиков."Особенно внимательно проверьте, если у вас стоят индивидуальные приборы учета. Просроченная поверка или поломка счетчика - частая причина завышенных платежей. В таком случае начисления идут по нормативам, что почти всегда дороже", - рассказал Бондарь.Наконец, следует выяснить, не повышались ли тарифы за коммунальные услуги.Но бывает, что в квитанции просто допущена ошибка."Если обнаружили явную ошибку, первым делом напишите заявление в свою управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. Это можно сделать через приложение "Госуслуги.Дом". Укажите, что именно вас смущает в квитанции и попросите сделать перерасчет", - посоветовал эксперт.Если это не помогло, можно пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию вашего региона - сейчас это легко сделать через портал "ГИС ЖКХ"."В особо сложных случаях, когда суммы значительные, а УК упорно не признает ошибку, имеет смысл обратиться в Роспотребнадзор или даже подать иск в суд", - указал Бондарь.Он посоветовал не стесняться задавать вопросы своей управляющей компании. Вы как собственник имеете полное право знать, за что именно платите.

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жку, оплата жку, финансы, общество , роспотребнадзор