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Российский рынок акций продолжает падать в начале второй праздничной недели
Российский рынок акций продолжает падать в начале второй праздничной недели - 05.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций продолжает падать в начале второй праздничной недели
Российский рынок акций продолжает снижение в начале второй праздничной недели на фоне геополитической неопределенности и снижения цен на нефть, следует из... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T14:54+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций продолжает снижение в начале второй праздничной недели на фоне геополитической неопределенности и снижения цен на нефть, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.36 мск падал на 1,94%, до 2 781,6 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,21%, до 60,55 доллара за баррель. Российский рынок традиционно находится под влиянием геополитических новостей и начинает неделю негативно, комментирует Никита Степанов из ФГ "Финам". "На низких объемах, характерных для периода между праздниками, небольшое количество продавцов или покупателей легко могут двигать котировки в ту или иную сторону. Геополитическая неопределенность, падающие цены на нефть и прохождение дивидендных отсечек у ряда компаний повысили активность "медведей", - добавляет Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Конъюнктура к сегодняшнему дню сложилась смешанной. Биржи Азии в основном покупали, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США подрастает. Баррель Brent проваливался к 59,19 доллара, хотя сейчас реализует отскок", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - акции "Соллерса" (+2,29%), "Полюса" (+1,77%), Novabev Group (+1,07%), "Вуш Холдинга" (+1,05%), НМТП (+0,66%). "В лидерах роста на фоне продолжающегося ралли в золоте оказался "Полюс". В лидеры снижения из-за закрытия реестра для получения дивидендов попали обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург", - рассказала Мильчакова. В лидерах снижения - акции БСП (-6,99%), ЛСР (-6,38%), Московского кредитного банка (-4,45%), ДВМП (-2,83%), привилегированные акции "Татнефти" (-2,8%). ПРОГНОЗЫ Мильчакова ожидает, что индекс Мосбиржи завершит текущую сессию в диапазоне 2780-2830 пунктов. После пробития отметки в 2800 пунктов возможно снижение до 2650 пунктов, считает Степанов. Он ожидает закрытия в "красной зоне".
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рынки, торги, азия, сша, наталья мильчакова, мосбиржа, финам, ук альфа-капитал
Экономика, Рынки, Торги, АЗИЯ, США, Наталья Мильчакова, Мосбиржа, Финам, УК Альфа-Капитал
Российский рынок акций продолжает падать в начале второй праздничной недели
Российский рынок акций продолжает снижение на фоне геополитической неопределенности
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций продолжает снижение в начале второй праздничной недели на фоне геополитической неопределенности и снижения цен на нефть, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.36 мск падал на 1,94%, до 2 781,6 пункта.
Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,21%, до 60,55 доллара за баррель.
Российский рынок традиционно находится под влиянием геополитических новостей и начинает неделю негативно, комментирует Никита Степанов из ФГ "Финам".
"На низких объемах, характерных для периода между праздниками, небольшое количество продавцов или покупателей легко могут двигать котировки в ту или иную сторону. Геополитическая неопределенность, падающие цены на нефть и прохождение дивидендных отсечек у ряда компаний повысили активность "медведей", - добавляет Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
"Конъюнктура к сегодняшнему дню сложилась смешанной. Биржи Азии в основном покупали, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США подрастает. Баррель Brent проваливался к 59,19 доллара, хотя сейчас реализует отскок", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста - акции "Соллерса" (+2,29%), "Полюса" (+1,77%), Novabev Group (+1,07%), "Вуш Холдинга" (+1,05%), НМТП (+0,66%).
"В лидерах роста на фоне продолжающегося ралли в золоте оказался "Полюс". В лидеры снижения из-за закрытия реестра для получения дивидендов попали обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург", - рассказала Мильчакова.
В лидерах снижения - акции БСП (-6,99%), ЛСР (-6,38%), Московского кредитного банка (-4,45%), ДВМП (-2,83%), привилегированные акции "Татнефти" (-2,8%).
Мильчакова ожидает, что индекс Мосбиржи завершит текущую сессию в диапазоне 2780-2830 пунктов.
После пробития отметки в 2800 пунктов возможно снижение до 2650 пунктов, считает Степанов. Он ожидает закрытия в "красной зоне".
Российский рынок акций продолжает снижение в начале недели