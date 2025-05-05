https://1prime.ru/20250505/almazy-857282019.html
WDC призвал США исключить природные алмазы из импортных пошлин
WDC призвал США исключить природные алмазы из импортных пошлин - 05.05.2025, ПРАЙМ
WDC призвал США исключить природные алмазы из импортных пошлин
Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) призывает США исключить природные алмазы из импортных пошлин, предупреждая о рисках для алмазного сектора... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T13:53+0300
2025-05-05T13:53+0300
2025-05-05T13:53+0300
экономика
сша
юар
дональд трамп
de beers
https://cdnn.1prime.ru/img/76738/50/767385061_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d225763c6ef5e2d5e831891d2e525a0a.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) призывает США исключить природные алмазы из импортных пошлин, предупреждая о рисках для алмазного сектора страны стоимостью 117 миллиардов долларов в год с 200 тысячами рабочих мест, говорится в релизе WDC. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Помимо базовой ставки в 10% есть и индивидуальные, в том числе в отношении заметных экспортёров алмазов, например, для ЮАР в размере 30%, Канады - 25%, Индии - 26%, Израиля - 17%. "WDC с уважением призывает администрацию США рассмотреть вопрос о предоставлении целевого исключения для природных алмазов... из предлагаемых тарифов", - говорится в релизе. Совет указывает, что алмазы в Штатах не добываются, и они "жизненно важны для здоровья американской ювелирной промышленности", которая вносит значительный вклад в экономику страны. Американская ювелирная промышленность генерирует более 117 миллиардов долларов в год и поддерживает более 200 тысяч рабочих мест в стране, отмечается в сообщении. Продажи ювелирных изделий в США составляют около 91,5 миллиарда долларов в год, а внутреннее производство и экспорт приносят около 15 миллиардов и 10,5 миллиарда долларов в год соответственно, говорится в релизе. "Тарифы на природные алмазы поставят все это под угрозу", - предупреждает WDC. Пошлины на алмазы будут действовать как потребительский налог и приводить к росту цен на ювелирные украшения, говорится в релизе. Также США - крупнейший в мире потребитель ювелирных изделий с природными алмазами, сообщает WDC. Исключение природных алмазов из пошлин поможет обеспечить стабильность цепочек поставок и конкурентоспособность и не допустить дополнительных расходов населения, заявляет совет. Тем временем в прошлом году международная алмазодобывающая корпорация De Beers снизила цены на большинство продаваемых товаров на 10-15%, сообщало агентство Блумберг. Это было первое крупное снижение цен с начала 2024 года и исторически большое снижение, отмечалось в материале.
https://1prime.ru/20250505/tramp-857267879.html
сша
юар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76738/50/767385061_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_6118573d6def34f4093c6d6c0ba371fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, юар, дональд трамп, de beers
Экономика, США, ЮАР, Дональд Трамп, De Beers
WDC призвал США исключить природные алмазы из импортных пошлин
Всемирный отраслевой совет WDC призвал США исключить алмазы из импортных пошлин
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) призывает США исключить природные алмазы из импортных пошлин, предупреждая о рисках для алмазного сектора страны стоимостью 117 миллиардов долларов в год с 200 тысячами рабочих мест, говорится в релизе WDC.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Помимо базовой ставки в 10% есть и индивидуальные, в том числе в отношении заметных экспортёров алмазов, например, для ЮАР в размере 30%, Канады - 25%, Индии - 26%, Израиля - 17%.
"WDC с уважением призывает администрацию США рассмотреть вопрос о предоставлении целевого исключения для природных алмазов... из предлагаемых тарифов", - говорится в релизе. Совет указывает, что алмазы в Штатах не добываются, и они "жизненно важны для здоровья американской ювелирной промышленности", которая вносит значительный вклад в экономику страны.
Американская ювелирная промышленность генерирует более 117 миллиардов долларов в год и поддерживает более 200 тысяч рабочих мест в стране, отмечается в сообщении. Продажи ювелирных изделий в США составляют около 91,5 миллиарда долларов в год, а внутреннее производство и экспорт приносят около 15 миллиардов и 10,5 миллиарда долларов в год соответственно, говорится в релизе.
"Тарифы на природные алмазы поставят все это под угрозу", - предупреждает WDC. Пошлины на алмазы будут действовать как потребительский налог и приводить к росту цен на ювелирные украшения, говорится в релизе. Также США - крупнейший в мире потребитель ювелирных изделий с природными алмазами, сообщает WDC. Исключение природных алмазов из пошлин поможет обеспечить стабильность цепочек поставок и конкурентоспособность и не допустить дополнительных расходов населения, заявляет совет.
Тем временем в прошлом году международная алмазодобывающая корпорация De Beers снизила цены на большинство продаваемых товаров на 10-15%, сообщало агентство Блумберг. Это было первое крупное снижение цен с начала 2024 года и исторически большое снижение, отмечалось в материале.
Трамп объявил о введении стопроцентных пошлин на зарубежные фильмы