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WDC призвал США исключить природные алмазы из импортных пошлин

WDC призвал США исключить природные алмазы из импортных пошлин - 05.05.2025, ПРАЙМ

WDC призвал США исключить природные алмазы из импортных пошлин

Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) призывает США исключить природные алмазы из импортных пошлин, предупреждая о рисках для алмазного сектора... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T13:53+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) призывает США исключить природные алмазы из импортных пошлин, предупреждая о рисках для алмазного сектора страны стоимостью 117 миллиардов долларов в год с 200 тысячами рабочих мест, говорится в релизе WDC. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Помимо базовой ставки в 10% есть и индивидуальные, в том числе в отношении заметных экспортёров алмазов, например, для ЮАР в размере 30%, Канады - 25%, Индии - 26%, Израиля - 17%. "WDC с уважением призывает администрацию США рассмотреть вопрос о предоставлении целевого исключения для природных алмазов... из предлагаемых тарифов", - говорится в релизе. Совет указывает, что алмазы в Штатах не добываются, и они "жизненно важны для здоровья американской ювелирной промышленности", которая вносит значительный вклад в экономику страны. Американская ювелирная промышленность генерирует более 117 миллиардов долларов в год и поддерживает более 200 тысяч рабочих мест в стране, отмечается в сообщении. Продажи ювелирных изделий в США составляют около 91,5 миллиарда долларов в год, а внутреннее производство и экспорт приносят около 15 миллиардов и 10,5 миллиарда долларов в год соответственно, говорится в релизе. "Тарифы на природные алмазы поставят все это под угрозу", - предупреждает WDC. Пошлины на алмазы будут действовать как потребительский налог и приводить к росту цен на ювелирные украшения, говорится в релизе. Также США - крупнейший в мире потребитель ювелирных изделий с природными алмазами, сообщает WDC. Исключение природных алмазов из пошлин поможет обеспечить стабильность цепочек поставок и конкурентоспособность и не допустить дополнительных расходов населения, заявляет совет. Тем временем в прошлом году международная алмазодобывающая корпорация De Beers снизила цены на большинство продаваемых товаров на 10-15%, сообщало агентство Блумберг. Это было первое крупное снижение цен с начала 2024 года и исторически большое снижение, отмечалось в материале.

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