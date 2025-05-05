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WDC призвал США исключить природные алмазы из импортных пошлин - 05.05.2025, ПРАЙМ
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WDC призвал США исключить природные алмазы из импортных пошлин
WDC призвал США исключить природные алмазы из импортных пошлин - 05.05.2025, ПРАЙМ
WDC призвал США исключить природные алмазы из импортных пошлин
Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) призывает США исключить природные алмазы из импортных пошлин, предупреждая о рисках для алмазного сектора... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T13:53+0300
2025-05-05T13:53+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) призывает США исключить природные алмазы из импортных пошлин, предупреждая о рисках для алмазного сектора страны стоимостью 117 миллиардов долларов в год с 200 тысячами рабочих мест, говорится в релизе WDC. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Помимо базовой ставки в 10% есть и индивидуальные, в том числе в отношении заметных экспортёров алмазов, например, для ЮАР в размере 30%, Канады - 25%, Индии - 26%, Израиля - 17%. "WDC с уважением призывает администрацию США рассмотреть вопрос о предоставлении целевого исключения для природных алмазов... из предлагаемых тарифов", - говорится в релизе. Совет указывает, что алмазы в Штатах не добываются, и они "жизненно важны для здоровья американской ювелирной промышленности", которая вносит значительный вклад в экономику страны. Американская ювелирная промышленность генерирует более 117 миллиардов долларов в год и поддерживает более 200 тысяч рабочих мест в стране, отмечается в сообщении. Продажи ювелирных изделий в США составляют около 91,5 миллиарда долларов в год, а внутреннее производство и экспорт приносят около 15 миллиардов и 10,5 миллиарда долларов в год соответственно, говорится в релизе. "Тарифы на природные алмазы поставят все это под угрозу", - предупреждает WDC. Пошлины на алмазы будут действовать как потребительский налог и приводить к росту цен на ювелирные украшения, говорится в релизе. Также США - крупнейший в мире потребитель ювелирных изделий с природными алмазами, сообщает WDC. Исключение природных алмазов из пошлин поможет обеспечить стабильность цепочек поставок и конкурентоспособность и не допустить дополнительных расходов населения, заявляет совет. Тем временем в прошлом году международная алмазодобывающая корпорация De Beers снизила цены на большинство продаваемых товаров на 10-15%, сообщало агентство Блумберг. Это было первое крупное снижение цен с начала 2024 года и исторически большое снижение, отмечалось в материале.
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сша, юар, дональд трамп, de beers
Экономика, США, ЮАР, Дональд Трамп, De Beers
13:53 05.05.2025
 
WDC призвал США исключить природные алмазы из импортных пошлин

Всемирный отраслевой совет WDC призвал США исключить алмазы из импортных пошлин

© fotolia.com / Africa StudioАлмазы
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© fotolia.com / Africa Studio
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) призывает США исключить природные алмазы из импортных пошлин, предупреждая о рисках для алмазного сектора страны стоимостью 117 миллиардов долларов в год с 200 тысячами рабочих мест, говорится в релизе WDC.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Помимо базовой ставки в 10% есть и индивидуальные, в том числе в отношении заметных экспортёров алмазов, например, для ЮАР в размере 30%, Канады - 25%, Индии - 26%, Израиля - 17%.
"WDC с уважением призывает администрацию США рассмотреть вопрос о предоставлении целевого исключения для природных алмазов... из предлагаемых тарифов", - говорится в релизе. Совет указывает, что алмазы в Штатах не добываются, и они "жизненно важны для здоровья американской ювелирной промышленности", которая вносит значительный вклад в экономику страны.
Американская ювелирная промышленность генерирует более 117 миллиардов долларов в год и поддерживает более 200 тысяч рабочих мест в стране, отмечается в сообщении. Продажи ювелирных изделий в США составляют около 91,5 миллиарда долларов в год, а внутреннее производство и экспорт приносят около 15 миллиардов и 10,5 миллиарда долларов в год соответственно, говорится в релизе.
"Тарифы на природные алмазы поставят все это под угрозу", - предупреждает WDC. Пошлины на алмазы будут действовать как потребительский налог и приводить к росту цен на ювелирные украшения, говорится в релизе. Также США - крупнейший в мире потребитель ювелирных изделий с природными алмазами, сообщает WDC. Исключение природных алмазов из пошлин поможет обеспечить стабильность цепочек поставок и конкурентоспособность и не допустить дополнительных расходов населения, заявляет совет.
Тем временем в прошлом году международная алмазодобывающая корпорация De Beers снизила цены на большинство продаваемых товаров на 10-15%, сообщало агентство Блумберг. Это было первое крупное снижение цен с начала 2024 года и исторически большое снижение, отмечалось в материале.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
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ЭкономикаСШАЮАРДональд ТрампDe Beers
 
 
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