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Эксперт рассказал, зачем Китаю нужен антрацит из России

Эксперт рассказал, зачем Китаю нужен антрацит из России - 05.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, зачем Китаю нужен антрацит из России

Насыщение китайского рынка антрацитом из РФ выгодно обеим сторонам: Поднебесная получает топливо по выгодным ценам и параллельно оказывает поддержку для... | 05.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Насыщение китайского рынка антрацитом из РФ выгодно обеим сторонам: Поднебесная получает топливо по выгодным ценам и параллельно оказывает поддержку для развития российской угольной отрасли, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), по итогам марта Китай импортировал рекордные 1,9 миллиона тонн антрацита, из которых почти 100% пришлось на российские поставки, написал ранее в понедельник "Коммерсант". Импорт КНР этого вида топлива вырос на 59% год к году, тогда как закупки энергетического и металлургического угля в целом снизились на 9% и 3% соответственно, говорится в материале. "Китаю сейчас выгодно закупать антрацит в России, поскольку отечественные компании столкнулись со спадом экспорта угля из-за его переизбытка на глобальном рынке, приведшем к обвалу цен. В результате китайские потребители воспользовались благоприятной для них конъюнктурой и затоваривались российским антрацитом как только могли", - отмечает эксперт. Для России такая ситуация тоже выгодна, уточняет Хазанов. "Это позволяет поддержать угольную отрасль и заодно выдавить с рынка КНР американских игроков - вследствие идущей торговой войны с США Китай свел импорт из них антрацита до минимума", - обращает внимание эксперт.

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