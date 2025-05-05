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"Ъ": Россия заняла почти 100% китайского импорта антрацита - 05.05.2025, ПРАЙМ
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"Ъ": Россия заняла почти 100% китайского импорта антрацита
"Ъ": Россия заняла почти 100% китайского импорта антрацита - 05.05.2025, ПРАЙМ
"Ъ": Россия заняла почти 100% китайского импорта антрацита
В марте экспорт российского антрацита достиг рекордных 1,9 миллиона тонн, увеличившись на 59% по сравнению с предыдущим годом, говорится в материале газеты... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T09:14+0300
2025-05-05T09:14+0300
экономика
россия
китай
промышленность
добыча антрацита
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. В марте экспорт российского антрацита достиг рекордных 1,9 миллиона тонн, увеличившись на 59% по сравнению с предыдущим годом, говорится в материале газеты "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).Антрацит представляет каменный уголь высшего сорта с максимальной теплопроводностью. Динамика экспорта угля из России в Китай показывает снижение закупок энергетического и металлургического угля, но общий объем экспорта увеличился за счет других направлений."По данным ЦЦИ, за счет роста поставок антрацита и металлургического угля общий экспорт угля из РФ в Китай в марте вырос на 16% к февралю и 6% год к году, до 7,3 млн тонн", - сказано в публикации.Россия в марте экспортировала 16 миллионов тонн угля, в том числе 3,9 миллиона тонн антрацита, восточные поставки выросли в 5,9 раза. Китай увеличил импорт антрацита из России из-за торговой войны с США и сокращения поставок из Австралии.
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россия, китай, промышленность, добыча антрацита
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Промышленность, добыча антрацита
09:14 05.05.2025
 
"Ъ": Россия заняла почти 100% китайского импорта антрацита

"Ъ": поставки антрацита из России в КНР в марте достигли рекордных 1,9 млн тонн

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДобыча угля в Красноярском крае
Добыча угля в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. В марте экспорт российского антрацита достиг рекордных 1,9 миллиона тонн, увеличившись на 59% по сравнению с предыдущим годом, говорится в материале газеты "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).
Антрацит представляет каменный уголь высшего сорта с максимальной теплопроводностью. Динамика экспорта угля из России в Китай показывает снижение закупок энергетического и металлургического угля, но общий объем экспорта увеличился за счет других направлений.
"По данным ЦЦИ, за счет роста поставок антрацита и металлургического угля общий экспорт угля из РФ в Китай в марте вырос на 16% к февралю и 6% год к году, до 7,3 млн тонн", - сказано в публикации.
Россия в марте экспортировала 16 миллионов тонн угля, в том числе 3,9 миллиона тонн антрацита, восточные поставки выросли в 5,9 раза. Китай увеличил импорт антрацита из России из-за торговой войны с США и сокращения поставок из Австралии.
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ЭкономикаРОССИЯКИТАЙПромышленностьдобыча антрацита
 
 
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