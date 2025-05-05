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Эксперт объяснил, когда выгоднее снимать жилье, чем покупать
Эксперт объяснил, когда выгоднее снимать жилье, чем покупать - 05.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, когда выгоднее снимать жилье, чем покупать
В большинстве случаев аренда жилья выгоднее, чем покупка собственного даже при нынешних ценах и инфляции, рассказал агентству "Прайм" финансовый консультант,... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T02:02+0300
2025-05-05T02:02+0300
2025-05-05T02:02+0300
аренда
недвижимость
бизнес
финансы
минфин
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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. В большинстве случаев аренда жилья выгоднее, чем покупка собственного даже при нынешних ценах и инфляции, рассказал агентству "Прайм" финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Алексей Родин.В качестве примера он привел два варианта исходной ситуации – покупка квартиры или аренда при наличии 15 миллионов рублей и ипотека/аренда при наличии первоначального взноса в 5 миллионов рублей.При покупке квартиры без кредитов сбережения фактически "консервируются" - недвижимость дорожает на уровне инфляции, то есть, в среднем 8% в год. Если же разместить 15 миллионов рублей в банк под 20% годовых, доход составит 3 миллиона рублей в год. Из этой суммы можно арендовать подобное жилье за 60 тысяч рублей в месяц или 720 тысяч рублей в год, а оставшиеся 2 миллиона 280 тысяч рублей тратить на жизнь или оставлять в рост.Если на руках всего 5 миллионов рублей, можно рассмотреть формат ипотеки. Для покупки квартиры за 15 миллионов рублей можно взять семейную ипотеку на 30 лет, тогда платеж составит 110 тысяч рублей в месяц. Либо рыночную ипотеку с платежом 240 000 рублей в месяц. А можно разместить 5 миллионов рублей в банк под 20% годовых, тогда доход составит 1 миллион рублей в год, или за вычетом 720 тысяч рублей за аренду – 280 тысяч рублей."Итого, учитывая инфляцию, за 30 лет стоимость квартиры увеличится с 15 до 150 миллионов рублей. Если же эти 15 миллионов вложить в облигации и арендовать аналогичную квартиру, то при средней доходность портфеля 13% за 30 лет капитал вырастит до 159,5 миллиона рублей", - подсчитал Родин."Таким образом, сейчас явно выгоднее аренда, нежели покупка. Тем более, с учётом потенциала падения стоимости жилья", - подытожил он.
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аренда, недвижимость, бизнес, финансы, минфин
аренда, Недвижимость, Бизнес, Финансы, Минфин
Эксперт объяснил, когда выгоднее снимать жилье, чем покупать
Эксперт Родин: аренда жилья выгоднее покупки даже при нынешних ценах
МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. В большинстве случаев аренда жилья выгоднее, чем покупка собственного даже при нынешних ценах и инфляции, рассказал агентству "Прайм" финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Алексей Родин.
Ввод жилья в России в первом квартале вырос на 8,9%
В качестве примера он привел два варианта исходной ситуации – покупка квартиры или аренда при наличии 15 миллионов рублей и ипотека/аренда при наличии первоначального взноса в 5 миллионов рублей.
При покупке квартиры без кредитов сбережения фактически "консервируются" - недвижимость дорожает на уровне инфляции, то есть, в среднем 8% в год. Если же разместить 15 миллионов рублей в банк под 20% годовых, доход составит 3 миллиона рублей в год. Из этой суммы можно арендовать подобное жилье за 60 тысяч рублей в месяц или 720 тысяч рублей в год, а оставшиеся 2 миллиона 280 тысяч рублей тратить на жизнь или оставлять в рост.
Если на руках всего 5 миллионов рублей, можно рассмотреть формат ипотеки. Для покупки квартиры за 15 миллионов рублей можно взять семейную ипотеку на 30 лет, тогда платеж составит 110 тысяч рублей в месяц. Либо рыночную ипотеку с платежом 240 000 рублей в месяц. А можно разместить 5 миллионов рублей в банк под 20% годовых, тогда доход составит 1 миллион рублей в год, или за вычетом 720 тысяч рублей за аренду – 280 тысяч рублей.
"Итого, учитывая инфляцию, за 30 лет стоимость квартиры увеличится с 15 до 150 миллионов рублей. Если же эти 15 миллионов вложить в облигации и арендовать аналогичную квартиру, то при средней доходность портфеля 13% за 30 лет капитал вырастит до 159,5 миллиона рублей", - подсчитал Родин.
"Таким образом, сейчас явно выгоднее аренда, нежели покупка. Тем более, с учётом потенциала падения стоимости жилья", - подытожил он.