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Россия снизила поставки рыбы в Южную Корею - 05.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия снизила поставки рыбы в Южную Корею
Россия снизила поставки рыбы в Южную Корею - 05.05.2025, ПРАЙМ
Россия снизила поставки рыбы в Южную Корею
Южнокорейский импорт российской рыбы по итогам четырех месяцев 2025 года снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 93,6 тысячи тонн, | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T15:02+0300
2025-05-05T15:02+0300
экономика
россия
южная корея
китай
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Южнокорейский импорт российской рыбы по итогам четырех месяцев 2025 года снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 93,6 тысячи тонн, при этом РФ остается лидером по поставкам рыбы в эту страну, рассказали РИА Новости в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) со ссылкой на данные аналитической платформы Union Forsea Corp. "По итогам четырех месяцев импорт рыбной продукции из России на один из ключевых рынков - в Южную Корею - составил 93,6 тысячи тонн, что на 9% ниже прошлогоднего показателя (103,1 тысячи тонн)", - сообщили в АСРФ. При этом Россия сохраняет лидирующие позиции по поставкам рыбы в Южную Корею. На втором месте расположился Китай, который поставил 80,8 тысячи тонн, следом идет Норвегия - 40,1 тысячи тонн. Китай и Норвегия по итогам января-апреля нарастили экспорт в Южную Корею на 1% и 18% соответственно. В ассоциации отметили, что основную долю в южнокорейском рыбном импорте составляет минтай, поставки которого почти на 100% обеспечивает Россия. За четыре месяца импорт этой рыбы в Южную Корею сократился на 13% - до 54 тысяч тонн. Всего за указанный период Корея импортировала 317,8 тысячи тонн рыбы, из которых 17% пришлось на мороженый минтай. "В целом на российском рыбном экспорте негативно сказывается внешнеполитическая ситуация и ограничения на внешних рынках. При этом дополнительные возможности у российских поставщиков могут появиться на дружественных рынках на фоне тарифных войн с США", - отметили в ассоциации.
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россия, южная корея, китай
Экономика, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, КИТАЙ
15:02 05.05.2025
 
Россия снизила поставки рыбы в Южную Корею

АСРФ: импорт рыбы из России в Южную Корею за четыре месяца снизился на 9%

© РИА НовостиРыболовецкое хозяйство на Камчатке
Рыболовецкое хозяйство на Камчатке - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Южнокорейский импорт российской рыбы по итогам четырех месяцев 2025 года снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 93,6 тысячи тонн, при этом РФ остается лидером по поставкам рыбы в эту страну, рассказали РИА Новости в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) со ссылкой на данные аналитической платформы Union Forsea Corp.
"По итогам четырех месяцев импорт рыбной продукции из России на один из ключевых рынков - в Южную Корею - составил 93,6 тысячи тонн, что на 9% ниже прошлогоднего показателя (103,1 тысячи тонн)", - сообщили в АСРФ.
При этом Россия сохраняет лидирующие позиции по поставкам рыбы в Южную Корею. На втором месте расположился Китай, который поставил 80,8 тысячи тонн, следом идет Норвегия - 40,1 тысячи тонн. Китай и Норвегия по итогам января-апреля нарастили экспорт в Южную Корею на 1% и 18% соответственно.
В ассоциации отметили, что основную долю в южнокорейском рыбном импорте составляет минтай, поставки которого почти на 100% обеспечивает Россия. За четыре месяца импорт этой рыбы в Южную Корею сократился на 13% - до 54 тысяч тонн. Всего за указанный период Корея импортировала 317,8 тысячи тонн рыбы, из которых 17% пришлось на мороженый минтай.
"В целом на российском рыбном экспорте негативно сказывается внешнеполитическая ситуация и ограничения на внешних рынках. При этом дополнительные возможности у российских поставщиков могут появиться на дружественных рынках на фоне тарифных войн с США", - отметили в ассоциации.
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