Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" повысил стоимость обмена и возврата билетов - 05.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250505/avia-857279806.html
"Аэрофлот" повысил стоимость обмена и возврата билетов
"Аэрофлот" повысил стоимость обмена и возврата билетов - 05.05.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" повысил стоимость обмена и возврата билетов
Авиакомпания "Аэрофлот" повысила стоимость обмена и возврата билетов, проданных с 28 апреля, на внутренние и международные рейсы на 25% и 20% - до 3500 рублей и | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T12:35+0300
2025-05-05T12:35+0300
экономика
бизнес
рф
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/83171/97/831719782_0:292:3071:2019_1920x0_80_0_0_59bfa7ead95d3c26c52be236a6623de0.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" повысила стоимость обмена и возврата билетов, проданных с 28 апреля, на внутренние и международные рейсы на 25% и 20% - до 3500 рублей и 55 евро соответственно, сказано на сайте авиакомпании. "При перевозках по РФ (за транзакцию): 2800 руб, для билетов, проданных с 28.04.25 - 3500 руб. При международных перевозках (за транзакцию): 46 EUR, для билетов, проданных с 28.04.2025 - 55 EUR. Плата не распространяется на бесплатные билеты для детей до двух лет без предоставления отдельного места", - говорится на сайте. При отказе от перевозки менее чем за 40 минут до времени отправления рейса, указанного в оформленном билете, внесение изменений в оформленную перевозку, а также возврат стоимости неиспользованной части перевозки не разрешены. "Аэрофлот" - крупнейший российский авиаперевозчик, в состав группы входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и лоукостер "Победа". В 2024 году авиакомпании группы увеличили перевозки пассажиров на 16,8% - до 55,3 миллиона человек.
https://1prime.ru/20250430/aeroflot-857173609.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83171/97/831719782_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c08fdfb6badf1d9dcc781383b85e6d60.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рф, аэрофлот
Экономика, Бизнес, РФ, Аэрофлот
12:35 05.05.2025
 
"Аэрофлот" повысил стоимость обмена и возврата билетов

"Аэрофлот" повысил стоимость обмена и возврата билетов на внутренние и международные рейсы

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАэрофлот
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" повысила стоимость обмена и возврата билетов, проданных с 28 апреля, на внутренние и международные рейсы на 25% и 20% - до 3500 рублей и 55 евро соответственно, сказано на сайте авиакомпании.
"При перевозках по РФ (за транзакцию): 2800 руб, для билетов, проданных с 28.04.25 - 3500 руб. При международных перевозках (за транзакцию): 46 EUR, для билетов, проданных с 28.04.2025 - 55 EUR. Плата не распространяется на бесплатные билеты для детей до двух лет без предоставления отдельного места", - говорится на сайте.
При отказе от перевозки менее чем за 40 минут до времени отправления рейса, указанного в оформленном билете, внесение изменений в оформленную перевозку, а также возврат стоимости неиспользованной части перевозки не разрешены.
"Аэрофлот" - крупнейший российский авиаперевозчик, в состав группы входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и лоукостер "Победа". В 2024 году авиакомпании группы увеличили перевозки пассажиров на 16,8% - до 55,3 миллиона человек.
Аэрофлот
"Аэрофлот" не планирует выполнять полеты в Абхазию
30 апреля, 14:00
 
ЭкономикаБизнесРФАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала