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"Аэрофлот" повысил стоимость обмена и возврата билетов

"Аэрофлот" повысил стоимость обмена и возврата билетов - 05.05.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" повысил стоимость обмена и возврата билетов

Авиакомпания "Аэрофлот" повысила стоимость обмена и возврата билетов, проданных с 28 апреля, на внутренние и международные рейсы на 25% и 20% - до 3500 рублей и | 05.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" повысила стоимость обмена и возврата билетов, проданных с 28 апреля, на внутренние и международные рейсы на 25% и 20% - до 3500 рублей и 55 евро соответственно, сказано на сайте авиакомпании. "При перевозках по РФ (за транзакцию): 2800 руб, для билетов, проданных с 28.04.25 - 3500 руб. При международных перевозках (за транзакцию): 46 EUR, для билетов, проданных с 28.04.2025 - 55 EUR. Плата не распространяется на бесплатные билеты для детей до двух лет без предоставления отдельного места", - говорится на сайте. При отказе от перевозки менее чем за 40 минут до времени отправления рейса, указанного в оформленном билете, внесение изменений в оформленную перевозку, а также возврат стоимости неиспользованной части перевозки не разрешены. "Аэрофлот" - крупнейший российский авиаперевозчик, в состав группы входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и лоукостер "Победа". В 2024 году авиакомпании группы увеличили перевозки пассажиров на 16,8% - до 55,3 миллиона человек.

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