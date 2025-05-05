https://1prime.ru/20250505/avstraliya-857269882.html

Биржи Австралии закрылись в минусе

Биржи Австралии закрылись в минусе - 05.05.2025, ПРАЙМ

Биржи Австралии закрылись в минусе

Фондовый индекс Австралии в понедельник сократился, другие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) были закрыты, свидетельствуют данные торгов. | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T09:42+0300

2025-05-05T09:42+0300

2025-05-05T09:42+0300

экономика

рынки

торги

индексы

австралия

азиатско-тихоокеанский регион

hang seng index

kospi

nikkei 225

https://cdnn.1prime.ru/img/77082/24/770822453_0:53:1500:897_1920x0_80_0_0_d6eaf6c6421158d31cf525ecd11cff91.jpg

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Фондовый индекс Австралии в понедельник сократился, другие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) были закрыты, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,97%, до 8 157,8 пункта. В понедельник торги в Китае, Гонконге, Южной Корее, Японии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,74%, до 22 504,68 пункта, южнокорейский KOSPI поднялся на 0,12%, до 2 559,79 пункта, японский Nikkei 225 – на 1,04%, до 36 830,69 пункта. По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,23%, до 3 279,03 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,7%, до 1 915,62 пункта. Инвесторы обратили внимание на макростатистику. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, по окончательной оценке, сократился в апреле до 51 пункта с 51,6 пункта в марте, предварительная оценка составляла 51,4 пункта. PMI услуг Австралии снизился также до 51 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее при предварительной оценке в 51,4 пункта.

https://1prime.ru/20250505/birzhi-857266559.html

австралия

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, индексы, австралия, азиатско-тихоокеанский регион, hang seng index, kospi, nikkei 225