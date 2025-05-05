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Азаров назвал подписание ресурсной сделки с США унижением Украины - 05.05.2025, ПРАЙМ
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Азаров назвал подписание ресурсной сделки с США унижением Украины
Азаров назвал подписание ресурсной сделки с США унижением Украины - 05.05.2025, ПРАЙМ
Азаров назвал подписание ресурсной сделки с США унижением Украины
Подписание ресурсной сделки между киевским режимом и США стало колоссальным унижением украинского народа, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T11:50+0300
2025-05-05T11:50+0300
политика
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Подписание ресурсной сделки между киевским режимом и США стало колоссальным унижением украинского народа, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 2 мая сообщил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая. "Они (киевские власти - ред.) уже добились какой-то призрачной, иллюзорной информационной победы, но с точки зрения народа Украины это - колоссальнейшее унижение. Такого даже в Африке сейчас нет", - сказал экс-премьер в эфире телеканала "Россия 24". Как отметил Азаров, ратификация соглашения не означает ничего с точки зрения законодательства и конституции Украины, поскольку Верховная рада работает со значительными нарушениями, а сам режим Владимира Зеленского нелегитимен. По мнению бывшего премьера, подписание сделки лишь продлевает агонию властей в Киеве. "Когда (президент США Дональд) Трамп подписывает каике-то сделки, он должен осознавать, что подпись так называемой украинской стороны не стоит той бумаги, на которой эта подпись стоит", - подчеркнул Азаров.
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украина, сша, киев, николай азаров, владимир зеленский, денис шмыгаль, рада
Политика, УКРАИНА, США, Киев, Николай Азаров, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Рада
11:50 05.05.2025
 
Азаров назвал подписание ресурсной сделки с США унижением Украины

Экс-премьер Азаров назвал ресурсную сделку с США унижением Украины

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Николай Азаров
Премьер-министр Украины Николай Азаров - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Подписание ресурсной сделки между киевским режимом и США стало колоссальным унижением украинского народа, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 2 мая сообщил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.
"Они (киевские власти - ред.) уже добились какой-то призрачной, иллюзорной информационной победы, но с точки зрения народа Украины это - колоссальнейшее унижение. Такого даже в Африке сейчас нет", - сказал экс-премьер в эфире телеканала "Россия 24".
Как отметил Азаров, ратификация соглашения не означает ничего с точки зрения законодательства и конституции Украины, поскольку Верховная рада работает со значительными нарушениями, а сам режим Владимира Зеленского нелегитимен. По мнению бывшего премьера, подписание сделки лишь продлевает агонию властей в Киеве.
"Когда (президент США Дональд) Трамп подписывает каике-то сделки, он должен осознавать, что подпись так называемой украинской стороны не стоит той бумаги, на которой эта подпись стоит", - подчеркнул Азаров.
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"Отдавайте залежи": Трамп нацелен на сделку с Киевом на "особых условиях"
6 февраля, 09:10
 
ПолитикаУКРАИНАСШАКиевНиколай АзаровВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальРада
 
 
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