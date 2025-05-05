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Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ снизилась до 19,79%
Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ снизилась до 19,79% - 05.05.2025, ПРАЙМ
Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ снизилась до 19,79%
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады апреля снизилась на... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T18:59+0300
2025-05-05T18:59+0300
2025-05-05T18:59+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады апреля снизилась на 0,24 процентного пункта, до 19,79% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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финансы, банки, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, Банк России
Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ снизилась до 19,79%
ЦБ: средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ снизилась до 19,79%
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады апреля снизилась на 0,24 процентного пункта, до 19,79% годовых, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
Число жалоб на финуслуги в I квартале выросло почти на 1/4, до 95 тысяч