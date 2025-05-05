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Владелец российской части ювелирной сети Pandora признан банкротом - 05.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Владелец российской части ювелирной сети Pandora признан банкротом
Владелец российской части ювелирной сети Pandora признан банкротом - 05.05.2025, ПРАЙМ
Владелец российской части ювелирной сети Pandora признан банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО "ПанКлуб", владеющее франшизой международной сети ювелирных магазинов Pandora в России, и открыл в компании... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T14:12+0300
2025-05-05T14:13+0300
экономика
суд
ювелирная отрасль
pandora
банкротство
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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО "ПанКлуб", владеющее франшизой международной сети ювелирных магазинов Pandora в России, и открыл в компании конкурсное производство, следует из опубликованного решения суда. Суд утвердил конкурсным управляющим должника Якова Геттингера из СРО "Межрегиональный центр арбитражных управляющих". Его отчет назначен на 1 октября. Наблюдение, начальную процедуру банкротства, суд ввел в этой компании в октябре 2024 года по заявлению Сбербанка. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов "ПанКлуба" его обязательства перед Сбербанком в размере свыше 4,5 миллиарда рублей. Основная задолженность – почти на 4,5 миллиарда рублей – образовалась по кредитному договору от 14 апреля 2014 года. В первом собрании кредиторов в апреле, кроме Сбербанка, также приняли участие ООО "Управляющая компания "Сити" с голосующими требованиями на сумму более 977 миллионов рублей и ООО "ТД "Эверест" с требованиями на 188 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы в сентябре по иску ООО "Сбербанк Инвестиции" к кипрской Panclub Enterprises Limited признал за истцом права на 100% акций АО "ПанКлуб". В материалах того дела говорится, что Panclub Enterprises Limited - это дочерняя структура истца. При этом кипрской компании принадлежало 100% акций АО "ПанКлуб". Из-за международных санкций в отношении Сбербанка корпоративный секретарь и директор Panclub Enterprises отказались от принятия решений и любого другого взаимодействия с российской компанией и сняли с себя полномочия. Суд в Москве признал компанию Panclub Enterprises "заблокированным активом истца". Поскольку она не ведет никакой деятельности, по кипрским законам она должна быть исключена из реестра, а все ее имущество, включая акции АО "ПанКлуб", было бы признано бесхозным и подлежащим передаче Республике Кипр. Своим решением суд передал права на 100% акций АО "ПанКлуб" дочерней структуре Сбербанка. Как рассказывал в 2019 году журналистам Оскар Рацин, на тот момент – вице-президент Сбербанка, Сбербанк в начале 2014 года инвестировал в "ПанКлуб", основным акционером которого был тогда Максим Ноготков, основатель сотового ритейлера "Связной". После того, как Ноготков, по словам Рацина, "допустил дефолт по своим обязательствам", банку "пришлось предъявить к погашению те средства", которые он давал на этот бизнес. Датский производитель ювелирных изделий Pandora в марте 2022 года приостановил деловые отношения с Россией и Белоруссией из-за событий на Украине. В 2022 году его ювелирные украшения были доступны в 9 тысячах точек продаж по всему миру, 1,8 тысячи из которых - магазины Pandora.
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суд, ювелирная отрасль, pandora, банкротство
Экономика, суд, ювелирная отрасль, Pandora, банкротство
14:12 05.05.2025 (обновлено: 14:13 05.05.2025)
 
Владелец российской части ювелирной сети Pandora признан банкротом

Суд в Москве признал банкротом владельца российской части ювелирной сети Pandora

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО "ПанКлуб", владеющее франшизой международной сети ювелирных магазинов Pandora в России, и открыл в компании конкурсное производство, следует из опубликованного решения суда.
Суд утвердил конкурсным управляющим должника Якова Геттингера из СРО "Межрегиональный центр арбитражных управляющих". Его отчет назначен на 1 октября.
Наблюдение, начальную процедуру банкротства, суд ввел в этой компании в октябре 2024 года по заявлению Сбербанка. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов "ПанКлуба" его обязательства перед Сбербанком в размере свыше 4,5 миллиарда рублей. Основная задолженность – почти на 4,5 миллиарда рублей – образовалась по кредитному договору от 14 апреля 2014 года.
Ювелирный дом Pandora - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
Суд начал банкротство части ювелирной сети Pandora в России
2 октября 2024, 13:41
В первом собрании кредиторов в апреле, кроме Сбербанка, также приняли участие ООО "Управляющая компания "Сити" с голосующими требованиями на сумму более 977 миллионов рублей и ООО "ТД "Эверест" с требованиями на 188 миллионов рублей.
Арбитражный суд Москвы в сентябре по иску ООО "Сбербанк Инвестиции" к кипрской Panclub Enterprises Limited признал за истцом права на 100% акций АО "ПанКлуб". В материалах того дела говорится, что Panclub Enterprises Limited - это дочерняя структура истца. При этом кипрской компании принадлежало 100% акций АО "ПанКлуб". Из-за международных санкций в отношении Сбербанка корпоративный секретарь и директор Panclub Enterprises отказались от принятия решений и любого другого взаимодействия с российской компанией и сняли с себя полномочия.
Суд в Москве признал компанию Panclub Enterprises "заблокированным активом истца". Поскольку она не ведет никакой деятельности, по кипрским законам она должна быть исключена из реестра, а все ее имущество, включая акции АО "ПанКлуб", было бы признано бесхозным и подлежащим передаче Республике Кипр. Своим решением суд передал права на 100% акций АО "ПанКлуб" дочерней структуре Сбербанка.
Как рассказывал в 2019 году журналистам Оскар Рацин, на тот момент – вице-президент Сбербанка, Сбербанк в начале 2014 года инвестировал в "ПанКлуб", основным акционером которого был тогда Максим Ноготков, основатель сотового ритейлера "Связной". После того, как Ноготков, по словам Рацина, "допустил дефолт по своим обязательствам", банку "пришлось предъявить к погашению те средства", которые он давал на этот бизнес.
Датский производитель ювелирных изделий Pandora в марте 2022 года приостановил деловые отношения с Россией и Белоруссией из-за событий на Украине. В 2022 году его ювелирные украшения были доступны в 9 тысячах точек продаж по всему миру, 1,8 тысячи из которых - магазины Pandora.
 
Экономикасудювелирная отрасльPandoraбанкротство
 
 
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