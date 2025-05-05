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Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже вернулась к снижению - 05.05.2025, ПРАЙМ
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Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже вернулась к снижению
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже вернулась к снижению - 05.05.2025, ПРАЙМ
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже вернулась к снижению
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже в понедельник вернулась к снижению после семи торговых сессий роста, также подешевели марка Аи-95 и дизельное... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T14:56+0300
2025-05-05T14:56+0300
энергетика
рынки
аи-92
аи-95
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже в понедельник вернулась к снижению после семи торговых сессий роста, также подешевели марка Аи-95 и дизельное топливо, следует из материалов торгов. Цена на бензин Аи-92 за торговый день снизилась на 0,39% - до 56 769 рублей. Тонна Аи-95 подешевела на 0,65% - до 61 945 рублей. Стоимость дизтоплива снизилась на 1% - до 60 596 рублей за тонну. При этом за апрель бензин Аи-92 подорожал на 12%, Аи-95 - на 9,5%. Летнее дизельное топливо, напротив, чуть подешевело - на 0,2%. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) в понедельник выросли в цене на 3,03% - до 19 121 рубля за тонну, авиакеросин - на 2,31%, до 71 966 рублей. В то же время цена мазута упала на 7,42% - до 18 153 рублей за тонну. Традиционно весна и лето в России сопровождаются повышенным спросом на топливо, когда начинается посевная, а также в целом растут автомобильные перевозки, в том числе в связи с началом сезона отпусков.
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рынки, аи-92, аи-95
Энергетика, Рынки, Аи-92, Аи-95
14:56 05.05.2025
 
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже вернулась к снижению

Стоимость бензина Аи-92 вернулась к снижению после семи торговых сессий роста

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже в понедельник вернулась к снижению после семи торговых сессий роста, также подешевели марка Аи-95 и дизельное топливо, следует из материалов торгов.
Цена на бензин Аи-92 за торговый день снизилась на 0,39% - до 56 769 рублей. Тонна Аи-95 подешевела на 0,65% - до 61 945 рублей. Стоимость дизтоплива снизилась на 1% - до 60 596 рублей за тонну.
При этом за апрель бензин Аи-92 подорожал на 12%, Аи-95 - на 9,5%. Летнее дизельное топливо, напротив, чуть подешевело - на 0,2%.
Сжиженные углеводородные газы (СУГи) в понедельник выросли в цене на 3,03% - до 19 121 рубля за тонну, авиакеросин - на 2,31%, до 71 966 рублей. В то же время цена мазута упала на 7,42% - до 18 153 рублей за тонну.
Традиционно весна и лето в России сопровождаются повышенным спросом на топливо, когда начинается посевная, а также в целом растут автомобильные перевозки, в том числе в связи с началом сезона отпусков.
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ЭнергетикаРынкиАи-92Аи-95
 
 
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