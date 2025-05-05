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Средняя цена на топливо в Москве за неделю выросла на 3 копейки

Средняя цена на топливо в Москве за неделю выросла на 3 копейки - 05.05.2025, ПРАЙМ

Средняя цена на топливо в Москве за неделю выросла на 3 копейки

Средняя цена на дизельное топливо и бензин Аи-95 на заправках Москвы с 28 апреля по 5 мая увеличилась на 3 копейки, следует из данных Московской топливной... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T15:24+0300

2025-05-05T15:24+0300

2025-05-05T15:24+0300

энергетика

аи-95

аи-92

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Средняя цена на дизельное топливо и бензин Аи-95 на заправках Москвы с 28 апреля по 5 мая увеличилась на 3 копейки, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Теперь дизтопливо стоит 70,5 рубля за литр. Рост средней цены был обеспечен сетями АЗС "Нефтьмагистрали" и "Транс АЗС". Литр Аи-95 за неделю подорожал до 63,56 рублей. Также за отчетный период выросла стоимость Аи-92 - на 2 копейки, до 57,37 рубля за литр. При этом цена на бензин Аи-100 замерла. Марка, как и неделю назад, стоит 86,59 рубля за литр. Традиционно весна и лето в России сопровождаются повышенным спросом на топливо, когда начинается посевная, а также в целом растут автомобильные перевозки, в том числе в связи с началом сезона отпусков.

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аи-95, аи-92