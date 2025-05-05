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Бессент ожидает прогресса в отношениях с КНР "в ближайшие недели" - 05.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250505/bessent-857294892.html
Бессент ожидает прогресса в отношениях с КНР "в ближайшие недели"
Бессент ожидает прогресса в отношениях с КНР "в ближайшие недели" - 05.05.2025, ПРАЙМ
Бессент ожидает прогресса в отношениях с КНР "в ближайшие недели"
Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности достижения значительного прогресса по вопросу американо-китайских торговых отношений в течение ближайших | 05.05.2025, ПРАЙМ
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экономика
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ВАШИНГТОН, 5 мая - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности достижения значительного прогресса по вопросу американо-китайских торговых отношений в течение ближайших недель. "Думаю, в ближайшие недели мы увидим существенный прогресс", - сказал Бессент в интервью CNBC, отвечая на вопрос о шагах Китая по деэскалации торгового конфликта. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. В интервью телеканалу NBC News Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Китай очень хочет заключить торговое соглашение с Вашингтоном, заявив при этом, что подобная сделка должна быть "справедливой". Китай, в свою очередь, последовательно настаивает на отмене США торговых пошлин в качестве предварительного условия для переговоров.
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скотт бессент, дональд трамп, сша, китай, мировая экономика, пошлины
Экономика, Скотт Бессент, Дональд Трамп, США, КИТАЙ, Мировая экономика, пошлины
20:27 05.05.2025
 
Бессент ожидает прогресса в отношениях с КНР "в ближайшие недели"

Бессент ожидает прогресса в американо-китайских торговых отношениях "в ближайшие недели"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 5 мая - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности достижения значительного прогресса по вопросу американо-китайских торговых отношений в течение ближайших недель.
"Думаю, в ближайшие недели мы увидим существенный прогресс", - сказал Бессент в интервью CNBC, отвечая на вопрос о шагах Китая по деэскалации торгового конфликта.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
В интервью телеканалу NBC News Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Китай очень хочет заключить торговое соглашение с Вашингтоном, заявив при этом, что подобная сделка должна быть "справедливой". Китай, в свою очередь, последовательно настаивает на отмене США торговых пошлин в качестве предварительного условия для переговоров.
Роттердам. Порт - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
В Роттердаме объяснили отмену грузовых перевозок по маршруту Китай-США
12:14
 
ЭкономикаСкотт БессентДональд ТрампСШАКИТАЙМировая экономикапошлины
 
 
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