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Бессент ожидает прогресса в отношениях с КНР "в ближайшие недели"
Бессент ожидает прогресса в отношениях с КНР "в ближайшие недели" - 05.05.2025, ПРАЙМ
Бессент ожидает прогресса в отношениях с КНР "в ближайшие недели"
Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности достижения значительного прогресса по вопросу американо-китайских торговых отношений в течение ближайших | 05.05.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 5 мая - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности достижения значительного прогресса по вопросу американо-китайских торговых отношений в течение ближайших недель. "Думаю, в ближайшие недели мы увидим существенный прогресс", - сказал Бессент в интервью CNBC, отвечая на вопрос о шагах Китая по деэскалации торгового конфликта. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. В интервью телеканалу NBC News Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Китай очень хочет заключить торговое соглашение с Вашингтоном, заявив при этом, что подобная сделка должна быть "справедливой". Китай, в свою очередь, последовательно настаивает на отмене США торговых пошлин в качестве предварительного условия для переговоров.
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скотт бессент, дональд трамп, сша, китай, мировая экономика, пошлины
Экономика, Скотт Бессент, Дональд Трамп, США, КИТАЙ, Мировая экономика, пошлины
Бессент ожидает прогресса в отношениях с КНР "в ближайшие недели"
Бессент ожидает прогресса в американо-китайских торговых отношениях "в ближайшие недели"
ВАШИНГТОН, 5 мая - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности достижения значительного прогресса по вопросу американо-китайских торговых отношений в течение ближайших недель.
"Думаю, в ближайшие недели мы увидим существенный прогресс", - сказал Бессент в интервью CNBC, отвечая на вопрос о шагах Китая по деэскалации торгового конфликта.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
В интервью телеканалу NBC News Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Китай очень хочет заключить торговое соглашение с Вашингтоном, заявив при этом, что подобная сделка должна быть "справедливой". Китай, в свою очередь, последовательно настаивает на отмене США торговых пошлин в качестве предварительного условия для переговоров.
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