https://1prime.ru/20250505/bessent-857294892.html

Бессент ожидает прогресса в отношениях с КНР "в ближайшие недели"

Бессент ожидает прогресса в отношениях с КНР "в ближайшие недели" - 05.05.2025, ПРАЙМ

Бессент ожидает прогресса в отношениях с КНР "в ближайшие недели"

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности достижения значительного прогресса по вопросу американо-китайских торговых отношений в течение ближайших | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T20:27+0300

2025-05-05T20:27+0300

2025-05-05T20:27+0300

экономика

скотт бессент

дональд трамп

сша

китай

мировая экономика

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:176:3186:1968_1920x0_80_0_0_103a1fae1ccf27cd4148eca8b0d5af80.jpg

ВАШИНГТОН, 5 мая - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности достижения значительного прогресса по вопросу американо-китайских торговых отношений в течение ближайших недель. "Думаю, в ближайшие недели мы увидим существенный прогресс", - сказал Бессент в интервью CNBC, отвечая на вопрос о шагах Китая по деэскалации торгового конфликта. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. В интервью телеканалу NBC News Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Китай очень хочет заключить торговое соглашение с Вашингтоном, заявив при этом, что подобная сделка должна быть "справедливой". Китай, в свою очередь, последовательно настаивает на отмене США торговых пошлин в качестве предварительного условия для переговоров.

https://1prime.ru/20250505/gruzoperevozki-857278890.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

скотт бессент, дональд трамп, сша, китай, мировая экономика, пошлины