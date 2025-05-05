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Биржи Австралии снижаются на статистике из Китая, Гонконга, Южной Кореи

Биржи Австралии снижаются на статистике из Китая, Гонконга, Южной Кореи - 05.05.2025, ПРАЙМ

Биржи Австралии снижаются на статистике из Китая, Гонконга, Южной Кореи

Фондовый индекс Австралии в понедельник утром снижается после публикации макроэкономической статистики по стране, тем временем торги в Китае, Гонконге, Южной... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T08:21+0300

2025-05-05T08:21+0300

2025-05-05T08:21+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Фондовый индекс Австралии в понедельник утром снижается после публикации макроэкономической статистики по стране, тем временем торги в Китае, Гонконге, Южной Корее, Японии не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.51 мск австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,8%, до 8 172,4 пункта. В понедельник торги в Китае, Гонконге, Южной Корее, Японии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,74%, до 22 504,68 пункта, южнокорейский KOSPI поднялся на 0,12%, до 2 559,79 пункта, японский Nikkei 225 – на 1,04%, до 36 830,69 пункта. По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,23%, до 3 279,03 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,7%, до 1 915,62 пункта. В понедельник инвесторы оценивают вышедшую ранее макроэкономическую статистику Австралии. Композитный PMI - в сфере услуг и промышленности страны, по окончательным данным, снизился до 51 пункта в апреле с 51,6 пункта в марте - сильнее прогнозов аналитиков, которые ожидали показатель на уровне 51,4 пункта.

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рынки, торги, австралия, китай, гонконг, hang seng index, kospi, nikkei 225