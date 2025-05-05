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Биржи Австралии снижаются на статистике из Китая, Гонконга, Южной Кореи
Биржи Австралии снижаются на статистике из Китая, Гонконга, Южной Кореи - 05.05.2025, ПРАЙМ
Биржи Австралии снижаются на статистике из Китая, Гонконга, Южной Кореи
Фондовый индекс Австралии в понедельник утром снижается после публикации макроэкономической статистики по стране, тем временем торги в Китае, Гонконге, Южной... | 05.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Фондовый индекс Австралии в понедельник утром снижается после публикации макроэкономической статистики по стране, тем временем торги в Китае, Гонконге, Южной Корее, Японии не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.51 мск австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,8%, до 8 172,4 пункта. В понедельник торги в Китае, Гонконге, Южной Корее, Японии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,74%, до 22 504,68 пункта, южнокорейский KOSPI поднялся на 0,12%, до 2 559,79 пункта, японский Nikkei 225 – на 1,04%, до 36 830,69 пункта. По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,23%, до 3 279,03 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,7%, до 1 915,62 пункта. В понедельник инвесторы оценивают вышедшую ранее макроэкономическую статистику Австралии. Композитный PMI - в сфере услуг и промышленности страны, по окончательным данным, снизился до 51 пункта в апреле с 51,6 пункта в марте - сильнее прогнозов аналитиков, которые ожидали показатель на уровне 51,4 пункта.
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рынки, торги, австралия, китай, гонконг, hang seng index, kospi, nikkei 225
Экономика, Рынки, Торги, АВСТРАЛИЯ, КИТАЙ, ГОНКОНГ, Hang Seng Index, KOSPI, Nikkei 225
Биржи Австралии снижаются на статистике из Китая, Гонконга, Южной Кореи
Биржи Австралии закрылись снижением после публикации статистики по стране
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Фондовый индекс Австралии в понедельник утром снижается после публикации макроэкономической статистики по стране, тем временем торги в Китае, Гонконге, Южной Корее, Японии не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.51 мск австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,8%, до 8 172,4 пункта. В понедельник торги в Китае, Гонконге, Южной Корее, Японии не проводятся в связи с выходным днем.
По итогам торгов пятницы гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,74%, до 22 504,68 пункта, южнокорейский KOSPI поднялся на 0,12%, до 2 559,79 пункта, японский Nikkei 225 – на 1,04%, до 36 830,69 пункта. По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,23%, до 3 279,03 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,7%, до 1 915,62 пункта.
В понедельник инвесторы оценивают вышедшую ранее макроэкономическую статистику Австралии. Композитный PMI - в сфере услуг и промышленности страны, по окончательным данным, снизился до 51 пункта в апреле с 51,6 пункта в марте - сильнее прогнозов аналитиков, которые ожидали показатель на уровне 51,4 пункта.
Фондовые индексы АТР в основном растут, биржи Японии во вторник закрыты