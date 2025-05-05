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Биржи Австралии снижаются на статистике из Китая, Гонконга, Южной Кореи - 05.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250505/birzhi-857266559.html
Биржи Австралии снижаются на статистике из Китая, Гонконга, Южной Кореи
Биржи Австралии снижаются на статистике из Китая, Гонконга, Южной Кореи - 05.05.2025, ПРАЙМ
Биржи Австралии снижаются на статистике из Китая, Гонконга, Южной Кореи
Фондовый индекс Австралии в понедельник утром снижается после публикации макроэкономической статистики по стране, тем временем торги в Китае, Гонконге, Южной... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T08:21+0300
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экономика
рынки
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Фондовый индекс Австралии в понедельник утром снижается после публикации макроэкономической статистики по стране, тем временем торги в Китае, Гонконге, Южной Корее, Японии не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.51 мск австралийский индекс S&amp;P/ASX 200 опускался на 0,8%, до 8 172,4 пункта. В понедельник торги в Китае, Гонконге, Южной Корее, Японии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,74%, до 22 504,68 пункта, южнокорейский KOSPI поднялся на 0,12%, до 2 559,79 пункта, японский Nikkei 225 – на 1,04%, до 36 830,69 пункта. По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,23%, до 3 279,03 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,7%, до 1 915,62 пункта. В понедельник инвесторы оценивают вышедшую ранее макроэкономическую статистику Австралии. Композитный PMI - в сфере услуг и промышленности страны, по окончательным данным, снизился до 51 пункта в апреле с 51,6 пункта в марте - сильнее прогнозов аналитиков, которые ожидали показатель на уровне 51,4 пункта.
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рынки, торги, австралия, китай, гонконг, hang seng index, kospi, nikkei 225
Экономика, Рынки, Торги, АВСТРАЛИЯ, КИТАЙ, ГОНКОНГ, Hang Seng Index, KOSPI, Nikkei 225
08:21 05.05.2025
 
Биржи Австралии снижаются на статистике из Китая, Гонконга, Южной Кореи

Биржи Австралии закрылись снижением после публикации статистики по стране

© fotolia.com / jamdesign" Снижение котировок
 Снижение котировок - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Фондовый индекс Австралии в понедельник утром снижается после публикации макроэкономической статистики по стране, тем временем торги в Китае, Гонконге, Южной Корее, Японии не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.51 мск австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,8%, до 8 172,4 пункта. В понедельник торги в Китае, Гонконге, Южной Корее, Японии не проводятся в связи с выходным днем.
По итогам торгов пятницы гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,74%, до 22 504,68 пункта, южнокорейский KOSPI поднялся на 0,12%, до 2 559,79 пункта, японский Nikkei 225 – на 1,04%, до 36 830,69 пункта. По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,23%, до 3 279,03 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,7%, до 1 915,62 пункта.
В понедельник инвесторы оценивают вышедшую ранее макроэкономическую статистику Австралии. Композитный PMI - в сфере услуг и промышленности страны, по окончательным данным, снизился до 51 пункта в апреле с 51,6 пункта в марте - сильнее прогнозов аналитиков, которые ожидали показатель на уровне 51,4 пункта.
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ЭкономикаРынкиТоргиАВСТРАЛИЯКИТАЙГОНКОНГHang Seng IndexKOSPINikkei 225
 
 
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