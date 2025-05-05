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Фондовые биржи Франции и Германии закрылись без единой динамики

Фондовые биржи Франции и Германии закрылись без единой динамики - 05.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые биржи Франции и Германии закрылись без единой динамики

Основные фондовые индексы Франции и Германии завершили понедельник без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. | 05.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Франции и Германии завершили понедельник без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня французский CAC 40 снизился на 0,55% - до 7 727,93 пункта, немецкий DAX вырос на 1,12% - до 23 344,54 пункта. Торги в Великобритании в понедельник не проводились в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы британский индекс FTSE 100 вырос на 1,17% - до 8 596,35 пункта. В понедельник была опубликована европейская макростатистика. Так, индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны, рассчитываемый изданием Sentix, вырос в мае до минус 8,1 пункта с минус 19,5 пункта в апреле. Аналитики предполагали увеличение только до минус 14,9 пункта. Во вторник станут известные окончательные данные о композитном индексе деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг стран европейского валютного блока. Как показала предварительная оценка, в апреле значение снизилось до 50,1 пункта с 50,9 пункта в марте. На этой неделе также состоится заседание Банка Англии. Его итоги будут опубликованы в четверг. Аналитики полагают, что регулятор понизит базовую процентную ставку до 4,25% с текущего уровня в 4,5%. Британский центробанк также представит обновленные макроэкономические прогнозы.

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рынки, торги, франция, германия, dax