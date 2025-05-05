https://1prime.ru/20250505/deflyatsiya-857295591.html

Георгиева: пошлины могут привести к дефляции в Китае

Георгиева: пошлины могут привести к дефляции в Китае - 05.05.2025, ПРАЙМ

Георгиева: пошлины могут привести к дефляции в Китае

Китай скорее всего столкнется с дефляцией в силу сильного "шока спроса" из-за повышения пошлин, в то время как в Соединенных Штатах они приведут к росту... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T21:55+0300

2025-05-05T21:55+0300

2025-05-05T21:55+0300

экономика

китай

сша

кристалина георгиева

мвф

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c71d1c7bddefcd96db4df36b2aa66a97.jpg

ВАШИНГТОН, 5 мая - ПРАЙМ. Китай скорее всего столкнется с дефляцией в силу сильного "шока спроса" из-за повышения пошлин, в то время как в Соединенных Штатах они приведут к росту инфляции, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. "Китай, скорее всего, столкнется с дефляцией, потому что шок спроса в Китае очень сильный", - сказала Георгиева на конференции Института Милкена в Калифорнии. Также она указала на то, что развитые экономики, которые сталкиваются с масштабным кризисом предложения, как например Соединенные Штаты, ожидает инфляция из-за отсутствия поставок товаров при сохраняющемся спросе, что в свою очередь толкает цены вверх. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл сказал, что введенные пошлины оказались выше ожидаемых, что приведет к росту инфляции и снижению темпов роста экономики. Трамп же считает, что в США практически нет инфляции, и что причина в в возможном замедлении экономики кроется в нежелании главы ФРС понизить процентную ставку.

https://1prime.ru/20250416/poshliny-856743973.html

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, сша, кристалина георгиева, мвф, мировая экономика