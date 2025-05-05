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Доллар дешевеет к евро и иене

Доллар дешевеет к евро и иене - 05.05.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к евро и иене

Стоимость доллара в понедельник утром снижается по отношению к другим мировым валютам, таким как евро и иена, свидетельствуют данные торгов. | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T08:26+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник утром снижается по отношению к другим мировым валютам, таким как евро и иена, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.15 мск курс евро к доллару рос до 1,1347 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1296 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 144,04 иены с уровня предыдущего закрытия в 144,95 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,41%, до 99,62 пункта. "Доллар снижается как при усилении опасений вокруг пошлин, так и при их ослаблении. Это свидетельствует о том, что политика президента США Дональда Трампа побуждает трейдеров вводить дополнительную премию за риск для американских активов, что в итоге нарушит восстановление на фондовых рынках", - цитирует агентство Блумберг аналитика Markets Live Гарфилда Рейнольда (Garfield Reynold). В понедельник вечером американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует данные по индексу деловой активности в сфере услуг США. Аналитики предполагают, что показатель снизился в апреле до 50,6% с уровня марта в 50,8%.

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рынки, сша, дональд трамп