Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс доллара замедлил снижение после выхода макроэкономических данных в США - 05.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250505/dollar-857291726.html
Курс доллара замедлил снижение после выхода макроэкономических данных в США
Курс доллара замедлил снижение после выхода макроэкономических данных в США - 05.05.2025, ПРАЙМ
Курс доллара замедлил снижение после выхода макроэкономических данных в США
Курс доллара замедлил снижение по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после публикации статистики деловой активности в США,... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T17:54+0300
2025-05-05T17:54+0300
экономика
рынки
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76151/44/761514483_0:117:2256:1386_1920x0_80_0_0_9740cb68357b657c89164ab40314b5ba.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Курс доллара замедлил снижение по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после публикации статистики деловой активности в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.46 мск курс евро к доллару растёт до 1,1341 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1296 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 143,78 иены с уровня предыдущего закрытия в 144,95 иены за доллар. До выхода данных евро и иене сильнее дорожали к американской валюте. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время падает на 0,37%, до 99,66 пункта. Согласно данным Института управления поставками, индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле вырос до 51,6% с уровня марта в 50,8%. Аналитики же прогнозировали снижение показателя. В то же время, как сообщила S&amp;P Global, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг страны, согласно окончательной оценке, в апреле снизился до 50,6 пункта с 53,5 пункта месяцем ранее при прогнозе показателя в 51,2 пункта. PMI в сфере услуг США также сократился больше ожиданий - до минимальных с ноября 2023 года 50,8 пункта с 54,4 пункта в марте.
https://1prime.ru/20250505/yuan-857291262.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76151/44/761514483_128:0:2129:1501_1920x0_80_0_0_047cf12ed3807ad958019a60bda522e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, сша
Экономика, Рынки, США
17:54 05.05.2025
 
Курс доллара замедлил снижение после выхода макроэкономических данных в США

Курс доллара замедлил снижение к евро и иене на статистике из США

© AFP / Karen BleierАмериканский доллар
Американский доллар - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© AFP / Karen Bleier
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Курс доллара замедлил снижение по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после публикации статистики деловой активности в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.46 мск курс евро к доллару растёт до 1,1341 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1296 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 143,78 иены с уровня предыдущего закрытия в 144,95 иены за доллар. До выхода данных евро и иене сильнее дорожали к американской валюте.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время падает на 0,37%, до 99,66 пункта.
Согласно данным Института управления поставками, индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле вырос до 51,6% с уровня марта в 50,8%. Аналитики же прогнозировали снижение показателя.
В то же время, как сообщила S&P Global, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг страны, согласно окончательной оценке, в апреле снизился до 50,6 пункта с 53,5 пункта месяцем ранее при прогнозе показателя в 51,2 пункта. PMI в сфере услуг США также сократился больше ожиданий - до минимальных с ноября 2023 года 50,8 пункта с 54,4 пункта в марте.
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 6 мая
17:47
 
ЭкономикаРынкиСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала