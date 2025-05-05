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Курс доллара замедлил снижение после выхода макроэкономических данных в США
Курс доллара замедлил снижение после выхода макроэкономических данных в США - 05.05.2025, ПРАЙМ
Курс доллара замедлил снижение после выхода макроэкономических данных в США
Курс доллара замедлил снижение по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после публикации статистики деловой активности в США,... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T17:54+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Курс доллара замедлил снижение по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после публикации статистики деловой активности в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.46 мск курс евро к доллару растёт до 1,1341 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1296 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 143,78 иены с уровня предыдущего закрытия в 144,95 иены за доллар. До выхода данных евро и иене сильнее дорожали к американской валюте. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время падает на 0,37%, до 99,66 пункта. Согласно данным Института управления поставками, индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле вырос до 51,6% с уровня марта в 50,8%. Аналитики же прогнозировали снижение показателя. В то же время, как сообщила S&P Global, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг страны, согласно окончательной оценке, в апреле снизился до 50,6 пункта с 53,5 пункта месяцем ранее при прогнозе показателя в 51,2 пункта. PMI в сфере услуг США также сократился больше ожиданий - до минимальных с ноября 2023 года 50,8 пункта с 54,4 пункта в марте.
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рынки, сша
Курс доллара замедлил снижение после выхода макроэкономических данных в США
Курс доллара замедлил снижение к евро и иене на статистике из США
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Курс доллара замедлил снижение по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после публикации статистики деловой активности в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.46 мск курс евро к доллару растёт до 1,1341 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1296 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 143,78 иены с уровня предыдущего закрытия в 144,95 иены за доллар. До выхода данных евро и иене сильнее дорожали к американской валюте.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время падает на 0,37%, до 99,66 пункта.
Согласно данным Института управления поставками, индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле вырос до 51,6% с уровня марта в 50,8%. Аналитики же прогнозировали снижение показателя.
В то же время, как сообщила S&P Global, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг страны, согласно окончательной оценке, в апреле снизился до 50,6 пункта с 53,5 пункта месяцем ранее при прогнозе показателя в 51,2 пункта. PMI в сфере услуг США также сократился больше ожиданий - до минимальных с ноября 2023 года 50,8 пункта с 54,4 пункта в марте.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 6 мая