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Китайская Dongfeng Motors намерена вложить в афганский автопром $50 млн

Китайская Dongfeng Motors намерена вложить в афганский автопром $50 млн - 05.05.2025, ПРАЙМ

Китайская Dongfeng Motors намерена вложить в афганский автопром $50 млн

Китайский автопроизводитель Dongfeng Motors намерен вложить 50 миллионов долларов в строительство автозавода в Афганистане и производить до 2 тысяч автомобилей... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T19:33+0300

2025-05-05T19:33+0300

2025-05-05T19:33+0300

экономика

афганистан

промышленность

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Dongfeng Motors намерен вложить 50 миллионов долларов в строительство автозавода в Афганистане и производить до 2 тысяч автомобилей в год, сообщила в понедельник пресс-служба министерства промышленности и торговли Исламского эмирата. В ходе переговоров представителей Dongfeng Motor Corporation с заместителем министра Ахмадуллой Захидом было выражено намерение инвестировать в автомобильную промышленность Афганистана 50 миллионов долларов, также был представлен детальный план четырехэтапного инвестирования в течение трех с половиной лет, говорится в сообщении. "Представитель Dongfeng Motors сообщил о возможности производства двух тысяч автомобилей в год благодаря этим значительным инвестициям", - отмечает пресс-служба. Приветствуя инициативу, Захид назвал Афганистан безопасным и надежным местом для инвестиций с достойной прибылью. Он подчеркнул приверженность правительства созданию справедливых условий как для афганских, так и для иностранных инвесторов, гарантируя им всестороннюю поддержку. В свою очередь представитель Dongfeng Motors подчеркнул, что корпорация готова создать в Афганистане от 500 до 700 рабочих мест. Компания планирует представить на рассмотрение афганского минпромторга широкий ассортимент продукции, включая скоростные автомобили, грузовики, машины скорой помощи и автобусы, предлагая афганским потребителям возможность приобретать эти транспортные средства в рассрочку.

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афганистан, промышленность, китай, dongfeng, автопром