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Китайская Dongfeng Motors намерена вложить в афганский автопром $50 млн - 05.05.2025, ПРАЙМ
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Китайская Dongfeng Motors намерена вложить в афганский автопром $50 млн
Китайская Dongfeng Motors намерена вложить в афганский автопром $50 млн - 05.05.2025, ПРАЙМ
Китайская Dongfeng Motors намерена вложить в афганский автопром $50 млн
Китайский автопроизводитель Dongfeng Motors намерен вложить 50 миллионов долларов в строительство автозавода в Афганистане и производить до 2 тысяч автомобилей... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T19:33+0300
2025-05-05T19:33+0300
экономика
афганистан
промышленность
китай
dongfeng
автопром
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Dongfeng Motors намерен вложить 50 миллионов долларов в строительство автозавода в Афганистане и производить до 2 тысяч автомобилей в год, сообщила в понедельник пресс-служба министерства промышленности и торговли Исламского эмирата. В ходе переговоров представителей Dongfeng Motor Corporation с заместителем министра Ахмадуллой Захидом было выражено намерение инвестировать в автомобильную промышленность Афганистана 50 миллионов долларов, также был представлен детальный план четырехэтапного инвестирования в течение трех с половиной лет, говорится в сообщении. "Представитель Dongfeng Motors сообщил о возможности производства двух тысяч автомобилей в год благодаря этим значительным инвестициям", - отмечает пресс-служба. Приветствуя инициативу, Захид назвал Афганистан безопасным и надежным местом для инвестиций с достойной прибылью. Он подчеркнул приверженность правительства созданию справедливых условий как для афганских, так и для иностранных инвесторов, гарантируя им всестороннюю поддержку. В свою очередь представитель Dongfeng Motors подчеркнул, что корпорация готова создать в Афганистане от 500 до 700 рабочих мест. Компания планирует представить на рассмотрение афганского минпромторга широкий ассортимент продукции, включая скоростные автомобили, грузовики, машины скорой помощи и автобусы, предлагая афганским потребителям возможность приобретать эти транспортные средства в рассрочку.
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афганистан, промышленность, китай, dongfeng, автопром
Экономика, АФГАНИСТАН, Промышленность, КИТАЙ, DONGFENG, автопром
19:33 05.05.2025
 
Китайская Dongfeng Motors намерена вложить в афганский автопром $50 млн

Китайская Dongfeng Motors планирует вложить в автопром Афганистана $50 млн

© РИА Новости . Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкОдна из улиц в Кабуле
Одна из улиц в Кабуле - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Dongfeng Motors намерен вложить 50 миллионов долларов в строительство автозавода в Афганистане и производить до 2 тысяч автомобилей в год, сообщила в понедельник пресс-служба министерства промышленности и торговли Исламского эмирата.
В ходе переговоров представителей Dongfeng Motor Corporation с заместителем министра Ахмадуллой Захидом было выражено намерение инвестировать в автомобильную промышленность Афганистана 50 миллионов долларов, также был представлен детальный план четырехэтапного инвестирования в течение трех с половиной лет, говорится в сообщении.
"Представитель Dongfeng Motors сообщил о возможности производства двух тысяч автомобилей в год благодаря этим значительным инвестициям", - отмечает пресс-служба.
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Приветствуя инициативу, Захид назвал Афганистан безопасным и надежным местом для инвестиций с достойной прибылью. Он подчеркнул приверженность правительства созданию справедливых условий как для афганских, так и для иностранных инвесторов, гарантируя им всестороннюю поддержку.
В свою очередь представитель Dongfeng Motors подчеркнул, что корпорация готова создать в Афганистане от 500 до 700 рабочих мест.
Компания планирует представить на рассмотрение афганского минпромторга широкий ассортимент продукции, включая скоростные автомобили, грузовики, машины скорой помощи и автобусы, предлагая афганским потребителям возможность приобретать эти транспортные средства в рассрочку.
 
ЭкономикаАФГАНИСТАНПромышленностьКИТАЙDONGFENGавтопром
 
 
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