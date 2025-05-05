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Россияне жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета - 05.05.2025, ПРАЙМ
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Россияне жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета
Россияне жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета - 05.05.2025, ПРАЙМ
Россияне жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета
Россияне жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета у операторов Т2, МТС и "Билайн", больше всего жалоб в Москве, следует из данных детектора по... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T11:31+0300
2025-05-05T11:31+0300
технологии
россия
общество
москва
мтс
билайн
downdetector
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Россияне жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета у операторов Т2, МТС и "Билайн", больше всего жалоб в Москве, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев Downdetector. Так, согласно детектору, у "Билайна" более 2,6 тысячи жалоб. У T2 более 2,1 тысячи жалоб, а у МТС - более 2,5 тысячи. Все пользователи сообщают об общем сбое.
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технологии, россия, общество , москва, мтс, билайн, downdetector
Технологии, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, МТС, Билайн, Downdetector
11:31 05.05.2025
 
Россияне жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета

Downdetector: россияне жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанк" Мобильный телефон
 Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Россияне жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета у операторов Т2, МТС и "Билайн", больше всего жалоб в Москве, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев Downdetector.
Так, согласно детектору, у "Билайна" более 2,6 тысячи жалоб. У T2 более 2,1 тысячи жалоб, а у МТС - более 2,5 тысячи. Все пользователи сообщают об общем сбое.
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
"По всему миру". Роскомнадзор сообщил о причине сбоя в работе Telegram
17 апреля, 20:13
 
ТехнологииРОССИЯОбществоМОСКВАМТСБилайнDowndetector
 
 
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