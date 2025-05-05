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Россияне жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета
Россияне жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета - 05.05.2025, ПРАЙМ
Россияне жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета
Россияне жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета у операторов Т2, МТС и "Билайн", больше всего жалоб в Москве, следует из данных детектора по... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T11:31+0300
2025-05-05T11:31+0300
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технологии
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Россияне жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета у операторов Т2, МТС и "Билайн", больше всего жалоб в Москве, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев Downdetector. Так, согласно детектору, у "Билайна" более 2,6 тысячи жалоб. У T2 более 2,1 тысячи жалоб, а у МТС - более 2,5 тысячи. Все пользователи сообщают об общем сбое.
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Технологии, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, МТС, Билайн, Downdetector
Россияне жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета
Downdetector: россияне жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Россияне жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета у операторов Т2, МТС и "Билайн", больше всего жалоб в Москве, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев Downdetector.
Так, согласно детектору, у "Билайна" более 2,6 тысячи жалоб. У T2 более 2,1 тысячи жалоб, а у МТС - более 2,5 тысячи. Все пользователи сообщают об общем сбое.
"По всему миру". Роскомнадзор сообщил о причине сбоя в работе Telegram