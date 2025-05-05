https://1prime.ru/20250505/downdetector-857276015.html

Россияне жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета

Россияне жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета - 05.05.2025, ПРАЙМ

Россияне жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета

Россияне жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета у операторов Т2, МТС и "Билайн", больше всего жалоб в Москве, следует из данных детектора по... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T11:31+0300

2025-05-05T11:31+0300

2025-05-05T11:31+0300

технологии

россия

общество

москва

мтс

билайн

downdetector

https://cdnn.1prime.ru/img/82756/65/827566511_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_d58df216939d753983047e41d77d3ebe.jpg

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Россияне жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета у операторов Т2, МТС и "Билайн", больше всего жалоб в Москве, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев Downdetector. Так, согласно детектору, у "Билайна" более 2,6 тысячи жалоб. У T2 более 2,1 тысячи жалоб, а у МТС - более 2,5 тысячи. Все пользователи сообщают об общем сбое.

https://1prime.ru/20250417/telegram-856795617.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, общество , москва, мтс, билайн, downdetector