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В Москве задержали подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП - 05.05.2025, ПРАЙМ
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В Москве задержали подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП
В Москве задержали подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП - 05.05.2025, ПРАЙМ
В Москве задержали подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП
Столичные полицейские задержали восьмерых подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования на сумму свыше 100 миллионов рублей, за четыре года они... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T12:26+0300
2025-05-05T12:26+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Столичные полицейские задержали восьмерых подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования на сумму свыше 100 миллионов рублей, за четыре года они инсценировали более 500 ДТП, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Автоподставы казались группе мужчин прибыльным делом, пока в их дверь не постучались полицейские. Мои московские коллеги задержали 8 подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования на сумму свыше 100 млн рублей", - написала Волк в Telegram-канале. Следствие предварительно установило, что злоумышленники приобрели несколько подержанных иномарок, которых использовали в инсценировках ДТП. После совершения мнимых аварий собственники автомобилей обращались в страховые компании за компенсациями. Полученные выплаты распределялись между участниками группы. "С 2021 по 2025 год злоумышленники совершили более 500 преднамеренных ДТП. Оперативники совместно с сотрудниками Росгвардии провели задержания в Москве, Подмосковье и Волгоградской области", - отметила Волк. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования). Все фигуранты арестованы.
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бизнес, россия, москва, рф, московская область, росгвардия
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Московская область, Росгвардия
12:26 05.05.2025
 
В Москве задержали подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП

В Москве задержали восьмерых подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Столичные полицейские задержали восьмерых подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования на сумму свыше 100 миллионов рублей, за четыре года они инсценировали более 500 ДТП, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Автоподставы казались группе мужчин прибыльным делом, пока в их дверь не постучались полицейские. Мои московские коллеги задержали 8 подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования на сумму свыше 100 млн рублей", - написала Волк в Telegram-канале.
Следствие предварительно установило, что злоумышленники приобрели несколько подержанных иномарок, которых использовали в инсценировках ДТП. После совершения мнимых аварий собственники автомобилей обращались в страховые компании за компенсациями. Полученные выплаты распределялись между участниками группы.
"С 2021 по 2025 год злоумышленники совершили более 500 преднамеренных ДТП. Оперативники совместно с сотрудниками Росгвардии провели задержания в Москве, Подмосковье и Волгоградской области", - отметила Волк.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования). Все фигуранты арестованы.
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