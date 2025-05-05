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В Москве задержали подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП

В Москве задержали подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП - 05.05.2025, ПРАЙМ

В Москве задержали подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП

Столичные полицейские задержали восьмерых подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования на сумму свыше 100 миллионов рублей, за четыре года они... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T12:26+0300

2025-05-05T12:26+0300

2025-05-05T12:26+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Столичные полицейские задержали восьмерых подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования на сумму свыше 100 миллионов рублей, за четыре года они инсценировали более 500 ДТП, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Автоподставы казались группе мужчин прибыльным делом, пока в их дверь не постучались полицейские. Мои московские коллеги задержали 8 подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования на сумму свыше 100 млн рублей", - написала Волк в Telegram-канале. Следствие предварительно установило, что злоумышленники приобрели несколько подержанных иномарок, которых использовали в инсценировках ДТП. После совершения мнимых аварий собственники автомобилей обращались в страховые компании за компенсациями. Полученные выплаты распределялись между участниками группы. "С 2021 по 2025 год злоумышленники совершили более 500 преднамеренных ДТП. Оперативники совместно с сотрудниками Росгвардии провели задержания в Москве, Подмосковье и Волгоградской области", - отметила Волк. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования). Все фигуранты арестованы.

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