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В Египте работают над системой выдачи туристам электронной визы по прибытии - 05.05.2025, ПРАЙМ
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В Египте работают над системой выдачи туристам электронной визы по прибытии
В Египте работают над системой выдачи туристам электронной визы по прибытии - 05.05.2025, ПРАЙМ
В Египте работают над системой выдачи туристам электронной визы по прибытии
Правительство Египта заявило, что работает над созданием системы, которая позволит туристам получать электронную визу по прибытии в страну. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T15:20+0300
2025-05-05T15:20+0300
туризм
бизнес
египет
каир
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КАИР, 5 мая - ПРАЙМ. Правительство Египта заявило, что работает над созданием системы, которая позволит туристам получать электронную визу по прибытии в страну. Согласно заявлению, в понедельник состоялось заседание египетского кабмина, на котором обсуждались специальные меры по упрощению процедур въезда туристов. "Премьер-министр Мустафа Мадбули подчеркнул, что государство работает над планом увеличения числа туристов. Оно стремится принять меры, направленные на улучшение услуг для туристов, прибывающих в Египет из различных стран, в частности, путем упрощения въезда и выезда через различные аэропорты и порты, будь то развитие специальной платформы электронных виз, улучшение инфраструктуры или в целом улучшение туристического опыта", - говорится в заявлении правительства Египта. Отмечается, что в ходе заседания кабмина была рассмотрена предложенная система срочных электронных виз с рабочим механизмом, который позволит туристам получать визу по прибытии в египетские аэропорты через электронную систему, мобильное приложение или пункты самообслуживания. В соответствии с планом египетских властей, система будет в пилотном режиме запущена в международном аэропорту Каира, после чего распространится еще на семь воздушных гаваней страны. В настоящее время российским туристам для посещения Египта необходима въездная виза, которую они могут получить в аэропорту по прибытии в страну, либо через египетское посольство в Москве. Также доступна опция однократной туристической визы, которую можно получить онлайн через портал египетского министерства внутренних дел, оформление такой визы обычно занимает порядка недели. В 2024 году Египет посетили рекордные 15,7 миллиона туристов, включая порядка 1,6 миллиона россиян, которые расположились на втором месте после немцев. Власти Египта рассчитывают к 2028 году довести число иностранных туристов в стране до 30 миллионов. Туризм является одним из главных источников поступления валюты в египетскую казну. Власти ранее заявляли, что намерены увеличить прибыль от сферы туризма до 30 миллиардов долларов в год.
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туризм, бизнес, египет, каир
Туризм, Бизнес, ЕГИПЕТ, Каир
15:20 05.05.2025
 
В Египте работают над системой выдачи туристам электронной визы по прибытии

Правительство Египта работает над созданием системы электронных виз для туристов

© Фото : Unsplash/Jordi Orts SegalesФлаг Египта
Флаг Египта - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© Фото : Unsplash/Jordi Orts Segales
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КАИР, 5 мая - ПРАЙМ. Правительство Египта заявило, что работает над созданием системы, которая позволит туристам получать электронную визу по прибытии в страну.
Согласно заявлению, в понедельник состоялось заседание египетского кабмина, на котором обсуждались специальные меры по упрощению процедур въезда туристов.
"Премьер-министр Мустафа Мадбули подчеркнул, что государство работает над планом увеличения числа туристов. Оно стремится принять меры, направленные на улучшение услуг для туристов, прибывающих в Египет из различных стран, в частности, путем упрощения въезда и выезда через различные аэропорты и порты, будь то развитие специальной платформы электронных виз, улучшение инфраструктуры или в целом улучшение туристического опыта", - говорится в заявлении правительства Египта.
Отмечается, что в ходе заседания кабмина была рассмотрена предложенная система срочных электронных виз с рабочим механизмом, который позволит туристам получать визу по прибытии в египетские аэропорты через электронную систему, мобильное приложение или пункты самообслуживания.
В соответствии с планом египетских властей, система будет в пилотном режиме запущена в международном аэропорту Каира, после чего распространится еще на семь воздушных гаваней страны.
В настоящее время российским туристам для посещения Египта необходима въездная виза, которую они могут получить в аэропорту по прибытии в страну, либо через египетское посольство в Москве. Также доступна опция однократной туристической визы, которую можно получить онлайн через портал египетского министерства внутренних дел, оформление такой визы обычно занимает порядка недели.
В 2024 году Египет посетили рекордные 15,7 миллиона туристов, включая порядка 1,6 миллиона россиян, которые расположились на втором месте после немцев.
Власти Египта рассчитывают к 2028 году довести число иностранных туристов в стране до 30 миллионов. Туризм является одним из главных источников поступления валюты в египетскую казну. Власти ранее заявляли, что намерены увеличить прибыль от сферы туризма до 30 миллиардов долларов в год.
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