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Турецкий экономист оценил использование евро и рубля в Турции

Турецкий экономист оценил использование евро и рубля в Турции - 05.05.2025, ПРАЙМ

Турецкий экономист оценил использование евро и рубля в Турции

Использование российскими туристами евро и рубля на отдыхе в Турции на данный момент является более приемлемым из-за укрепляющегося курса российской валюты,... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T07:16+0300

2025-05-05T07:16+0300

2025-05-05T07:16+0300

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АНКАРА, 5 мая - ПРАЙМ. Использование российскими туристами евро и рубля на отдыхе в Турции на данный момент является более приемлемым из-за укрепляющегося курса российской валюты, заявил РИА Новости турецкий экономист Хикмет Байдар. Официальный курс доллара от ЦБ РФ, завершивший 2024 год на отметке в 101,68 рубля, к концу апреля стабилизировался в районе 81-82,5 рубля. А расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, даже опускался ниже 80 рублей за доллар - впервые с 19 июня прошлого года. Как комментировал в апреле РИА Новости метрдотель одного из популярных отелей в курортном районе Белек, укрепление рубля сделает Турцию более привлекательным направлением для российских туристов и снизит стоимость их отдыха на курортах республики. "Укрепление рубля сделает Турцию более привлекательной для российских туристов в плане получения услуг по приемлемой цене. Использование евро и рубля для российских туристов на отдыхе в Турции на данный момент более приемлемо, на мой взгляд. Рубль сейчас укрепляется и по мере завершения конфликта на Украине, переговоров РФ и США может еще более укрепиться", - заявил экономист. Турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой 5 марта заявлял, что власти в Анкаре ожидают в этом году более семи миллионов россиян, аналогичное количество туристов ждут и из Германии. В 2019 году был установлен рекорд: тогда Турцию посетили более семи миллионов россиян. В 2024 году РФ лидировала по числу посетивших республику туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян.

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туризм, бизнес, рынки, турция, рф, украина