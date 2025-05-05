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Евро дорожает к доллару в понедельник днем

Евро дорожает к доллару в понедельник днем - 05.05.2025, ПРАЙМ

Евро дорожает к доллару в понедельник днем

Стоимость евро к доллару растет в понедельник днем после публикации данных о доверии инвесторов к экономике еврозоны, инвесторы ждут решения Федеральной... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T11:49+0300

2025-05-05T11:49+0300

2025-05-05T11:49+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару растет в понедельник днем после публикации данных о доверии инвесторов к экономике еврозоны, инвесторы ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.37 мск курс евро к доллару растёт до 1,1324 доллара - с уровня прошлого закрытия в 1,1296 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 144,17 иены с уровня предыдущего закрытия в 144,95 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,22%, до 99,81 пункта. Индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны, рассчитываемый изданием Sentix, вырос в мае сразу до минус 8,1 пункта с минус 19,5 пункта в апреле, прогноз предполагал увеличение только до минус 14,9 пункта. На вторник и среду запланировано очередное двухдневное заседание Федрезерва, по итогам которого регулятор примет решение о дальнейшей величине учётной ставки. По данным CME Group, большинство аналитиков (98,2%) ждут её сохранения на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых. На июнь 65,9% экспертов ждут ставку также на текущем уровне, а в июле порядка 80% ждут ставку на уровне ниже текущего. Тем временем президент США Дональд Трамп ранее вновь призвал ФРС к снижению ставки рефинансирования. Глава Федрезерва Джером Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго в апреле заявлял, что уровень импортных пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать в себя рост инфляции в стране и замедление роста экономики.

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рынки, торги, сша, дональд трамп, джером пауэлл, федрезерв, sentix