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Евро дорожает к доллару в понедельник днем - 05.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250505/evro--857276565.html
Евро дорожает к доллару в понедельник днем
Евро дорожает к доллару в понедельник днем - 05.05.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару в понедельник днем
Стоимость евро к доллару растет в понедельник днем после публикации данных о доверии инвесторов к экономике еврозоны, инвесторы ждут решения Федеральной... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T11:49+0300
2025-05-05T11:49+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару растет в понедельник днем после публикации данных о доверии инвесторов к экономике еврозоны, инвесторы ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.37 мск курс евро к доллару растёт до 1,1324 доллара - с уровня прошлого закрытия в 1,1296 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 144,17 иены с уровня предыдущего закрытия в 144,95 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,22%, до 99,81 пункта. Индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны, рассчитываемый изданием Sentix, вырос в мае сразу до минус 8,1 пункта с минус 19,5 пункта в апреле, прогноз предполагал увеличение только до минус 14,9 пункта. На вторник и среду запланировано очередное двухдневное заседание Федрезерва, по итогам которого регулятор примет решение о дальнейшей величине учётной ставки. По данным CME Group, большинство аналитиков (98,2%) ждут её сохранения на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых. На июнь 65,9% экспертов ждут ставку также на текущем уровне, а в июле порядка 80% ждут ставку на уровне ниже текущего. Тем временем президент США Дональд Трамп ранее вновь призвал ФРС к снижению ставки рефинансирования. Глава Федрезерва Джером Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго в апреле заявлял, что уровень импортных пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать в себя рост инфляции в стране и замедление роста экономики.
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рынки, торги, сша, дональд трамп, джером пауэлл, федрезерв, sentix
Экономика, Рынки, Торги, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Федрезерв, Sentix
11:49 05.05.2025
 
Евро дорожает к доллару в понедельник днем

Курс евро к доллару растет на данных о доверии инвесторов к экономике еврозоны

© fotolia.com / ug%Банкноты евро
%Банкноты евро - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© fotolia.com / ug
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару растет в понедельник днем после публикации данных о доверии инвесторов к экономике еврозоны, инвесторы ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.37 мск курс евро к доллару растёт до 1,1324 доллара - с уровня прошлого закрытия в 1,1296 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 144,17 иены с уровня предыдущего закрытия в 144,95 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,22%, до 99,81 пункта.
Индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны, рассчитываемый изданием Sentix, вырос в мае сразу до минус 8,1 пункта с минус 19,5 пункта в апреле, прогноз предполагал увеличение только до минус 14,9 пункта.
На вторник и среду запланировано очередное двухдневное заседание Федрезерва, по итогам которого регулятор примет решение о дальнейшей величине учётной ставки. По данным CME Group, большинство аналитиков (98,2%) ждут её сохранения на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых. На июнь 65,9% экспертов ждут ставку также на текущем уровне, а в июле порядка 80% ждут ставку на уровне ниже текущего.
Тем временем президент США Дональд Трамп ранее вновь призвал ФРС к снижению ставки рефинансирования. Глава Федрезерва Джером Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго в апреле заявлял, что уровень импортных пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать в себя рост инфляции в стране и замедление роста экономики.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
Доллар дешевеет к евро и иене
08:26
 
ЭкономикаРынкиТоргиСШАДональд ТрампДжером ПауэллФедрезервSentix
 
 
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