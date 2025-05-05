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ФАС согласовала цены на первый отечественный противотуберкулезный дженерик - 05.05.2025, ПРАЙМ
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ФАС согласовала цены на первый отечественный противотуберкулезный дженерик
ФАС согласовала цены на первый отечественный противотуберкулезный дженерик - 05.05.2025, ПРАЙМ
ФАС согласовала цены на первый отечественный противотуберкулезный дженерик
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на первый отечественный противотуберкулезный дженерик "Диаквинолин", препарат будет на 47%... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T10:04+0300
2025-05-05T10:04+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на первый отечественный противотуберкулезный дженерик "Диаквинолин", препарат будет на 47% дешевле референтного лекарственного препарата "Сиртуро", сообщает ведомство. "Речь идет о первом дженерике "Диаквинолин" в рамках МНН "Бедаквилин" как российского, так и иностранного производства. Он показан к применению взрослым и подросткам в составе комбинированной терапии туберкулеза легких", - говорится в сообщении. "Согласованные ФАС цены за упаковку таблеток в дозировке 100 мг в количестве 10 и 188 штук в среднем на 47% ниже стоимости референтного лекарственного препарата "Сиртуро", - добавляется там же. Так, например, цена за упаковку из 188 таблеток дженерика отечественного производства согласована на уровне 59,1 тысячи рублей, при этом стоимость такой же упаковки "Сиртуро" составляет около 100 тысяч рублей. Цена за упаковку из 10 таблеток отечественного дженерика согласована на уровне 3,1 тысячи рублей, уточняют в ведомстве. "Согласование ФАС цен на новый дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - добавляется в сообщении.
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бизнес, россия, здоровье
Бизнес, РОССИЯ, Здоровье
10:04 05.05.2025
 
ФАС согласовала цены на первый отечественный противотуберкулезный дженерик

ФАС согласовала цены на российский противотуберкулезный препарат "Диаквинолин"

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанк%Здание ФАС России. Архив
%Здание ФАС России. Архив - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на первый отечественный противотуберкулезный дженерик "Диаквинолин", препарат будет на 47% дешевле референтного лекарственного препарата "Сиртуро", сообщает ведомство.
"Речь идет о первом дженерике "Диаквинолин" в рамках МНН "Бедаквилин" как российского, так и иностранного производства. Он показан к применению взрослым и подросткам в составе комбинированной терапии туберкулеза легких", - говорится в сообщении.
"Согласованные ФАС цены за упаковку таблеток в дозировке 100 мг в количестве 10 и 188 штук в среднем на 47% ниже стоимости референтного лекарственного препарата "Сиртуро", - добавляется там же.
Так, например, цена за упаковку из 188 таблеток дженерика отечественного производства согласована на уровне 59,1 тысячи рублей, при этом стоимость такой же упаковки "Сиртуро" составляет около 100 тысяч рублей. Цена за упаковку из 10 таблеток отечественного дженерика согласована на уровне 3,1 тысячи рублей, уточняют в ведомстве.
"Согласование ФАС цен на новый дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - добавляется в сообщении.
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