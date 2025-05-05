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ФАС согласовала ходатайство "Магнита" о приобретении доли "Азбуки вкуса"

ФАС согласовала ходатайство "Магнита" о приобретении доли "Азбуки вкуса" - 05.05.2025, ПРАЙМ

ФАС согласовала ходатайство "Магнита" о приобретении доли "Азбуки вкуса"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство ритейлера "Магнит" о получении предварительного согласия на приобретение доли "Азбуки... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T11:27+0300

2025-05-05T11:27+0300

2025-05-05T11:27+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство ритейлера "Магнит" о получении предварительного согласия на приобретение доли "Азбуки вкуса", компания готов добровольно ограничить наценку до 10% на ряд товаров в приобретаемой сети сообщили РИА Новости в ведомстве. "Магнит" в конце апреля сообщил, что приобретает контрольный пакет "Азбуки вкуса", сделка будет закрыта после получения согласования от ФАС и выполнения ряда других условий. "ФАС России согласовала ходатайство АО "Тандер" о получении предварительного согласия на приобретение доли в уставном капитале ООО "Городской супермаркет" (сеть "Азбука вкуса")", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что доля группы лиц приобретателя на рынке розничной торговли продовольственными товарами по итогам 2024 года не превышает 25% на территории какого-либо из административно-территориальных образований, в которых располагаются приобретаемые торговые объекты. Таким образом, сделка не приведёт к ограничению конкуренции на указанном рынке. Кроме того, "Магнит" сообщил о готовности в случае совершения сделки добровольно ограничить наценку до 10% на определенный перечень товарных позиций 13 категорий социально значимых товаров, которые реализует сеть "Азбука вкуса". Ранее "Азбука вкуса" ни разу не принимала на себя соответствующие добровольные обязательства, напомнили в ФАС.

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