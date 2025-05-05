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ФАС согласовала ходатайство "Магнита" о приобретении доли "Азбуки вкуса" - 05.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ФАС согласовала ходатайство "Магнита" о приобретении доли "Азбуки вкуса"
ФАС согласовала ходатайство "Магнита" о приобретении доли "Азбуки вкуса" - 05.05.2025, ПРАЙМ
ФАС согласовала ходатайство "Магнита" о приобретении доли "Азбуки вкуса"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство ритейлера "Магнит" о получении предварительного согласия на приобретение доли "Азбуки... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T11:27+0300
2025-05-05T11:27+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство ритейлера "Магнит" о получении предварительного согласия на приобретение доли "Азбуки вкуса", компания готов добровольно ограничить наценку до 10% на ряд товаров в приобретаемой сети сообщили РИА Новости в ведомстве. "Магнит" в конце апреля сообщил, что приобретает контрольный пакет "Азбуки вкуса", сделка будет закрыта после получения согласования от ФАС и выполнения ряда других условий. "ФАС России согласовала ходатайство АО "Тандер" о получении предварительного согласия на приобретение доли в уставном капитале ООО "Городской супермаркет" (сеть "Азбука вкуса")", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что доля группы лиц приобретателя на рынке розничной торговли продовольственными товарами по итогам 2024 года не превышает 25% на территории какого-либо из административно-территориальных образований, в которых располагаются приобретаемые торговые объекты. Таким образом, сделка не приведёт к ограничению конкуренции на указанном рынке. Кроме того, "Магнит" сообщил о готовности в случае совершения сделки добровольно ограничить наценку до 10% на определенный перечень товарных позиций 13 категорий социально значимых товаров, которые реализует сеть "Азбука вкуса". Ранее "Азбука вкуса" ни разу не принимала на себя соответствующие добровольные обязательства, напомнили в ФАС.
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бизнес, россия, москва, магнит
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Магнит
11:27 05.05.2025
 
ФАС согласовала ходатайство "Магнита" о приобретении доли "Азбуки вкуса"

ФАС согласовала ходатайство "Магнита" по приобретению контроля в "Азбуке вкуса"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСупермаркет торговой сети "Азбука Вкуса" на Ленинском проспекте в Москве
Супермаркет торговой сети Азбука Вкуса на Ленинском проспекте в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство ритейлера "Магнит" о получении предварительного согласия на приобретение доли "Азбуки вкуса", компания готов добровольно ограничить наценку до 10% на ряд товаров в приобретаемой сети сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Магнит" в конце апреля сообщил, что приобретает контрольный пакет "Азбуки вкуса", сделка будет закрыта после получения согласования от ФАС и выполнения ряда других условий.
"ФАС России согласовала ходатайство АО "Тандер" о получении предварительного согласия на приобретение доли в уставном капитале ООО "Городской супермаркет" (сеть "Азбука вкуса")", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что доля группы лиц приобретателя на рынке розничной торговли продовольственными товарами по итогам 2024 года не превышает 25% на территории какого-либо из административно-территориальных образований, в которых располагаются приобретаемые торговые объекты. Таким образом, сделка не приведёт к ограничению конкуренции на указанном рынке.
Кроме того, "Магнит" сообщил о готовности в случае совершения сделки добровольно ограничить наценку до 10% на определенный перечень товарных позиций 13 категорий социально значимых товаров, которые реализует сеть "Азбука вкуса".
Ранее "Азбука вкуса" ни разу не принимала на себя соответствующие добровольные обязательства, напомнили в ФАС.
Логотипы магазинов - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
"Магнит" приобретет контрольный пакет "Азбуки вкуса"
30 апреля, 11:12
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАМагнит
 
 
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