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Украинцев в Финляндии стали привлекать для работы на лесоповалах - 05.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Украинцев в Финляндии стали привлекать для работы на лесоповалах
Украинцев в Финляндии стали привлекать для работы на лесоповалах - 05.05.2025, ПРАЙМ
Украинцев в Финляндии стали привлекать для работы на лесоповалах
Программу обучения украинцев работе на лесоповалах запустили в Финляндии из-за острой нехватки рабочей силы в отрасли, сообщает телерадиовещатель Yle. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T18:40+0300
2025-05-05T18:40+0300
экономика
финляндия
украина
лесная промышленность
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Программу обучения украинцев работе на лесоповалах запустили в Финляндии из-за острой нехватки рабочей силы в отрасли, сообщает телерадиовещатель Yle. "Группа из 15 украинцев начала этой весной обучение навыкам лесорубства в профессиональном училище Северной Центральной Финляндии", - говорится в материале. По данным Yle, экспериментальный курс в учебном заведении запустили по запросу компаний лесной отрасли для привлечения новых кадров. Лесохозяйственные компании остро нуждаются в дополнительной рабочей силе, а учебные заведения лесной отрасли не выпускают достаточного количества финских работников, уточняет Yle. По оценкам экспертов, на которых ссылается вещатель, в ближайшие пять лет Финляндия будет нуждаться в 12-14 тысячах работников лесной отрасли.
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финляндия, украина, лесная промышленность
Экономика, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, лесная промышленность
18:40 05.05.2025
 
Украинцев в Финляндии стали привлекать для работы на лесоповалах

Yle: украинцев в Финляндии начали привлекать для работы на лесоповалах

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк%Деревообрабатывающее предприятие
%Деревообрабатывающее предприятие - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Программу обучения украинцев работе на лесоповалах запустили в Финляндии из-за острой нехватки рабочей силы в отрасли, сообщает телерадиовещатель Yle.
"Группа из 15 украинцев начала этой весной обучение навыкам лесорубства в профессиональном училище Северной Центральной Финляндии", - говорится в материале.
По данным Yle, экспериментальный курс в учебном заведении запустили по запросу компаний лесной отрасли для привлечения новых кадров. Лесохозяйственные компании остро нуждаются в дополнительной рабочей силе, а учебные заведения лесной отрасли не выпускают достаточного количества финских работников, уточняет Yle.
По оценкам экспертов, на которых ссылается вещатель, в ближайшие пять лет Финляндия будет нуждаться в 12-14 тысячах работников лесной отрасли.
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