https://1prime.ru/20250505/finlyandiya-857292632.html

Украинцев в Финляндии стали привлекать для работы на лесоповалах

Украинцев в Финляндии стали привлекать для работы на лесоповалах - 05.05.2025, ПРАЙМ

Украинцев в Финляндии стали привлекать для работы на лесоповалах

Программу обучения украинцев работе на лесоповалах запустили в Финляндии из-за острой нехватки рабочей силы в отрасли, сообщает телерадиовещатель Yle. | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T18:40+0300

2025-05-05T18:40+0300

2025-05-05T18:40+0300

экономика

финляндия

украина

лесная промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/76600/65/766006516_0:28:1500:872_1920x0_80_0_0_cc20a071849eaacc27ce68ff3dcf17d7.jpg

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Программу обучения украинцев работе на лесоповалах запустили в Финляндии из-за острой нехватки рабочей силы в отрасли, сообщает телерадиовещатель Yle. "Группа из 15 украинцев начала этой весной обучение навыкам лесорубства в профессиональном училище Северной Центральной Финляндии", - говорится в материале. По данным Yle, экспериментальный курс в учебном заведении запустили по запросу компаний лесной отрасли для привлечения новых кадров. Лесохозяйственные компании остро нуждаются в дополнительной рабочей силе, а учебные заведения лесной отрасли не выпускают достаточного количества финских работников, уточняет Yle. По оценкам экспертов, на которых ссылается вещатель, в ближайшие пять лет Финляндия будет нуждаться в 12-14 тысячах работников лесной отрасли.

https://1prime.ru/20240913/voennaya-pomosch-ukraine-851543219.html

финляндия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финляндия, украина, лесная промышленность