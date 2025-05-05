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Украинцев в Финляндии стали привлекать для работы на лесоповалах
Украинцев в Финляндии стали привлекать для работы на лесоповалах - 05.05.2025, ПРАЙМ
Украинцев в Финляндии стали привлекать для работы на лесоповалах
Программу обучения украинцев работе на лесоповалах запустили в Финляндии из-за острой нехватки рабочей силы в отрасли, сообщает телерадиовещатель Yle. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T18:40+0300
2025-05-05T18:40+0300
2025-05-05T18:40+0300
экономика
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лесная промышленность
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Программу обучения украинцев работе на лесоповалах запустили в Финляндии из-за острой нехватки рабочей силы в отрасли, сообщает телерадиовещатель Yle. "Группа из 15 украинцев начала этой весной обучение навыкам лесорубства в профессиональном училище Северной Центральной Финляндии", - говорится в материале. По данным Yle, экспериментальный курс в учебном заведении запустили по запросу компаний лесной отрасли для привлечения новых кадров. Лесохозяйственные компании остро нуждаются в дополнительной рабочей силе, а учебные заведения лесной отрасли не выпускают достаточного количества финских работников, уточняет Yle. По оценкам экспертов, на которых ссылается вещатель, в ближайшие пять лет Финляндия будет нуждаться в 12-14 тысячах работников лесной отрасли.
https://1prime.ru/20240913/voennaya-pomosch-ukraine-851543219.html
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финляндия, украина, лесная промышленность
Экономика, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, лесная промышленность
Украинцев в Финляндии стали привлекать для работы на лесоповалах
Yle: украинцев в Финляндии начали привлекать для работы на лесоповалах
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Программу обучения украинцев работе на лесоповалах запустили в Финляндии из-за острой нехватки рабочей силы в отрасли, сообщает телерадиовещатель Yle.
"Группа из 15 украинцев начала этой весной обучение навыкам лесорубства в профессиональном училище Северной Центральной Финляндии", - говорится в материале.
По данным Yle, экспериментальный курс в учебном заведении запустили по запросу компаний лесной отрасли для привлечения новых кадров. Лесохозяйственные компании остро нуждаются в дополнительной рабочей силе, а учебные заведения лесной отрасли не выпускают достаточного количества финских работников, уточняет Yle.
По оценкам экспертов, на которых ссылается вещатель, в ближайшие пять лет Финляндия будет нуждаться в 12-14 тысячах работников лесной отрасли.
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