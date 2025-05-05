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Фицо раскритиковал намерение ЕС отказаться от энергоресурсов с востока - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Фицо раскритиковал намерение ЕС отказаться от энергоресурсов с востока
Фицо раскритиковал намерение ЕС отказаться от энергоресурсов с востока - 06.05.2025, ПРАЙМ
Фицо раскритиковал намерение ЕС отказаться от энергоресурсов с востока
Настаивая на прекращении поставок энергоресурсов с востока, органы Европейского союза по политическим причинам создают условия для дальнейшего роста цен на газ, | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T23:52+0300
2025-05-06T00:04+0300
энергетика
газ
украина
словакия
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БРАТИСЛАВА, 5 мая - ПРАЙМ. Настаивая на прекращении поставок энергоресурсов с востока, органы Европейского союза по политическим причинам создают условия для дальнейшего роста цен на газ, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Давлением на прекращение поставок энергоресурсов с востока органы Европейского союза исключительно по политическим причинам создают условия для дальнейшего роста цен на газ, что влияет и на развитие цен на электроэнергию", - сказал Фицо в видеообращении, опубликованном на его странице.Он отметил, что Европейский союз не предлагает альтернативных решений в вопросе роста цен на энергоносители. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий с Украины, дальше на Запад. Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Фицо отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту авантюру с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. Украина прекратила транзит российского газа с 1 января 2025 года, после этого единственным маршрутом для поставок трубопроводного газа из России в Европу стал "Турецкий поток". При этом киевский режим решил и физически уничтожить газоизмерительную станцию "Суджа", через которую в последне годы подавался газ для транзита на Украину: ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали ее, а 28 марта станция была уничтожена ударом реактивных снарядов HIMARS.
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газ, украина, словакия, роберт фицо, ес
Энергетика, Газ, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, ЕС
23:52 05.05.2025 (обновлено: 00:04 06.05.2025)
 
Фицо раскритиковал намерение ЕС отказаться от энергоресурсов с востока

Фицо: отказом от поставок энергоресурсов с востока ЕС создает условия для роста цен на газ

© flickr.com / quinetФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© flickr.com / quinet
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БРАТИСЛАВА, 5 мая - ПРАЙМ. Настаивая на прекращении поставок энергоресурсов с востока, органы Европейского союза по политическим причинам создают условия для дальнейшего роста цен на газ, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Давлением на прекращение поставок энергоресурсов с востока органы Европейского союза исключительно по политическим причинам создают условия для дальнейшего роста цен на газ, что влияет и на развитие цен на электроэнергию", - сказал Фицо в видеообращении, опубликованном на его странице.
Он отметил, что Европейский союз не предлагает альтернативных решений в вопросе роста цен на энергоносители.
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Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий с Украины, дальше на Запад. Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы.
По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Фицо отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту авантюру с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
Украина прекратила транзит российского газа с 1 января 2025 года, после этого единственным маршрутом для поставок трубопроводного газа из России в Европу стал "Турецкий поток". При этом киевский режим решил и физически уничтожить газоизмерительную станцию "Суджа", через которую в последне годы подавался газ для транзита на Украину: ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали ее, а 28 марта станция была уничтожена ударом реактивных снарядов HIMARS.
 
ЭнергетикаГазУКРАИНАСЛОВАКИЯРоберт ФицоЕС
 
 
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