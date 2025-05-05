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Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит открылись снижением

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит открылись снижением - 05.05.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит открылись снижением

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит открыли неделю значительным снижением - перед выходом макроэкономической статистики в США и после известия о... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T15:30+0300

2025-05-05T15:30+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит открыли неделю значительным снижением - перед выходом макроэкономической статистики в США и после известия о том, что основатель и многолетний глава инвестфонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт покинет пост генерального директора, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.26 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,57%, до 41 190 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,95%, до 20 003,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,75%, до 5 666 пунктов. Позднее в понедельник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в сфере услуг США. Предполагается, что показатель снизился в апреле до 50,6% с уровня марта в 50,8%. В этот же день S&P Global опубликует предварительный композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг США. Предварительные данные показывали снижение показателя в апреле до уровня 51,2 пункта с 53,5 пункта в марте. При этом акции Berkshire Hathaway на предторгах понедельника дешевеют более чем на 2% после того, как основатель этого гигантского инвестиционного холдинга Уоррен Баффетт заявил о своих планах покинуть пост генерального директора с 1 января, и затем совет директоров одобрил его преемника, Грега Абеля (Greg Abel), заместителя председателя совета директоров по нестраховым операциям.

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рынки, индексы, торги, сша, уоррен баффетт, berkshire hathaway, nasdaq composite