https://1prime.ru/20250505/garazh-856956866.html

Адвокат объяснила автовладельцам, что запрещено хранить в гараже

Адвокат объяснила автовладельцам, что запрещено хранить в гараже - 05.05.2025, ПРАЙМ

Адвокат объяснила автовладельцам, что запрещено хранить в гараже

Гараж для многих россиян - это личное пространство, мастерская, а порой и склад необходимых вещей. Но это еще и территория повышенной ответственности. Об этом... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T03:03+0300

2025-05-05T03:03+0300

2025-05-05T03:03+0300

гаражи

общество

бизнес

елена кудерко

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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Гараж для многих россиян - это личное пространство, мастерская, а порой и склад необходимых вещей. Но это еще и территория повышенной ответственности. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.По ее словам, действующие правила призваны повысить уровень пожарной безопасности и предотвратить ситуации, которые могут привести к трагедии.Что же запрещено хранить в гаражах?Неисправный автомобиль – вне закона. "Если ваш автомобиль подтекает бензином, маслом или другими техническими жидкостями, его нельзя ставить в гараж. Сначала – ремонт, потом – стоянка", - предупреждает юрист.Также в гараже запрещен прогрев двигателя паяльной лампой и ремонтные работы с открытым огнем.Курение, мойка деталей бензином и покраска автомобиля в гараже также под строгим запретом. Искры и пары могут привести к мгновенному возгоранию.Хранить в гараже дрова, ветошь, старую мебель и другие горючие материалы тоже нельзя – это не склад старья. "Гараж предназначен только для автомобиля и связанных с ним вещей", - отметила Кудерко.За некоторыми исключениями запрещено держать в гараже бензин и масло в канистрах, а также заправлять автомобиль топливом. Это грубое нарушение правил пожарной безопасности. Разлитое масло и топливо необходимо немедленно засыпать песком и утилизировать. Во время ремонтных работ также следует обеспечивать хорошую вентиляцию.За несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы в размере от 5 до 15 тысяч рублей. В определенных случаях, если нарушение совершено впервые и не повлекло за собой серьезных последствий, можно отделаться предупреждением, но лучше не рисковать и соблюдать правила."Гараж – это территория ответственности. Соблюдение простых правил и требований законодательства – это не только способ избежать штрафов, но и гарантия безопасности", - заключила Кудерко.

https://1prime.ru/20211018/834981676.html

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гаражи, общество , бизнес, елена кудерко